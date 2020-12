Siempre me ha gustado utilizar los últimos días del año para reflexionar sobre mi vida y mis finanzas personales. ¿Qué metas logré? ¿Cuáles he tenido que posponer? ¿En qué me tengo que enfocar para lograr lo que realmente es importante para mí? ¿Qué ha cambiado y cómo tengo que adaptarme?

Aclaro que no es nada más un seguimiento a mis objetivos: esto se tiene que hacer de manera consistente durante el año. Se trata de hacer una pausa, tomarnos el tiempo para hacer no sólo un recuento sino sacar conclusiones que nos permitan reflexionar y cambiar lo que sea necesario para seguir creciendo.

Este año que termina ha sido sin duda uno de los más difíciles para gran cantidad de personas. Muchas han visto una significativa disminución de sus ingresos; otras han tenido que cerrar sus negocios. Todos nos hemos tenido que adaptar.

Por eso mismo he querido insistir mucho en mis artículos sobre la importancia de tener una buena situación financiera y una cultura de previsión: nos hemos dado cuenta que la vida sí puede cambiar de la noche a la mañana. Tenemos que darnos cuenta que siempre le va mejor a quien estaba preparado. Es mucho más fácil sortear una crisis cuando no tenemos deudas, tenemos fondos disponibles para emergencias y seguros que nos protejan. Si algo tenemos que haber aprendido de este año, es esto.

De esta forma, quisiera que te preguntes: ¿Cómo está tu situación financiera? ¿Tienes deudas? ¿Estás bien protegido? ¿Tienes cómo enfrentar alguna eventualidad? Todas esta son preguntas muy relevantes que nos pueden dar un punto de partida.

En este sentido vale la pena que hagas, en este momento, el cálculo de tu patrimonio. Es muy sencillo. Primero haces dos columnas:

1. Lo que tienes, incluyendo su valor a la fecha, que puedes sacar de los portales de las instituciones con quienes tengas tus cuentas. Te sugiero separarlo en categorías, para tener mayor claridad:

a) Dinero líquido –lo que tienes en efectivo y en cuentas bancarias y que es accesible de inmediato. Eso puede incluir fondos de inversión donde tengas dinero para emergencias.

b) Inversiones –tus cuentas de inversión para distintos objetivos.

c) Ahorro para el retiro –por ejemplo, lo que tienes en la afore.

d) Automóvil(es) –no los pongas, a menos que los estés pagando a crédito (en este caso, puedes tener una idea estimada de su valor actual buscando autos de la misma marca y modelo por internet).

e) Inmueble(s) –igualmente puedes tener una idea de lo que valen buscando en internet en cuánto está el metro cuadrado por tu zona.

2. Lo que debes, incluyendo el saldo deudor a la fecha, también separado en categorías:

a) Préstamos a corto plazo, como tarjetas de crédito, empeños, préstamos personales o de nómina.

b) Créditos de auto.

c) Créditos hipotecarios.

Tu patrimonio es lo que tienes, menos lo que debes. Haz el cálculo. Esto es una fotografía de cómo están tus finanzas personales hoy. ¿Debes más de lo que tienes? Mucha gente está en esa situación y desde luego no es nada bueno. Ahora que lo sabes, puedes poner manos a la obra para cambiar tu realidad. ¿Cómo hacerlo? Hablaremos más de ello en la segunda parte.

Dedicado con mucho cariño a Isela Muñoz @ElPesoNuestro –mujer imprescindible, ejemplo de vida y pilar de la educación financiera en México. Descansa en paz, querida Isela. Gracias por tu amistad y por todo lo que nos enseñaste.

