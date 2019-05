Es importante saber cómo y en qué gastamos nuestro dinero, y poder tomar acciones para poder controlarlo.

Cada vez que escucho la frase “ya no sé ni en qué se me va el dinero” se me ponen los pelos de punta. Si no sabemos cómo lo estamos gastando, eso nos impide hacer algo para dirigirlo hacia las cosas que más nos importan.

Por eso es importante saber cómo y en qué gastamos nuestro dinero. Nos permite entender, entre otras cosas, nuestros hábitos de consumo. Desde luego, a cada gasto le debemos asignar una categoría que refleje nuestra propia realidad, para poder así obtener información de calidad.

Esto lo podemos hacer en una libreta, una hoja de cálculo o una aplicación. Hay muchísimas opciones y debemos encontrar la que más nos acomode. Pero no debemos perder de vista que la idea es poder explotar esa información.

Por ejemplo, podemos sacar un reporte que nos indique el porcentaje del dinero que gastamos en las distintas categorías: prioridades (ahorro para el retiro), casa (renta o hipoteca), servicios (Internet, luz, agua), supermercado, transporte, diversiones, vacaciones, seguros y deudas, entre otros. Si en alguna de esas categorías hemos gastado de más, podremos entrar más a fondo (ver todas las transacciones de ese rubro) para entender las razones. Lo que hicimos.

Recordemos también que hoy en día hay muchos gastos que se cargan directo a nuestra tarjeta de crédito, como la telefonía celular, los servicios de suscripción (por ejemplo, los de streaming), las compras dentro de aplicaciones, entre otros. Vale la pena revisar, vía Internet, estos cargos y registrarlos también, para poder tener un panorama completo. No lo debemos olvidar.

Ahora bien, el registro de gastos por sí mismo nos sirve para poco. Nos brinda información y nos da conciencia sobre la manera como manejamos nuestro dinero, pero tenemos que hacer más, tomar acción para poder tener control de nuestro dinero.

A partir del registro de gastos y del panorama completo que éste nos puede brindar, podemos entonces hacer un presupuesto o, mejor dicho, un plan de gastos. Esto implica simplemente sentarnos cada vez que recibimos un ingreso (nos pagan la quincena, recibimos un pago por un servicio prestado o por comisiones) nos sentamos a pensar en cómo nos lo vamos a gastar. Esto significa decirle nosotros, a nuestro dinero, qué es lo que debe hacer. Dar las órdenes es estar en control.

¿Por qué hacerlo cada vez que recibimos un ingreso y no por semana o mes? Simplemente porque es dinero que todavía no tenemos (y que podríamos, eventualmente, no recibir). Por otro lado, un ingreso parcial nos da la sensación de escasez: hay demasiadas cosas en las que queremos gastar, pero no nos alcanza para todo. Eso nos obliga también a priorizar, a destinarlo primero a las cosas que son importantes o que necesitamos hacer, y luego a todo lo demás.

Desde luego, también tenemos que supervisar que nuestras órdenes se cumplan, es decir, que nuestro dinero haga lo que le pedimos que hiciera, de acuerdo con nuestro plan. Eso implica registrar los gastos que efectuamos, para ver cuánto hemos gastado en esa categoría y cuánto tenemos disponible.

En este sentido, el plan de gastos es una herramienta para la toma de decisiones. Antes de efectuar una compra, tenemos que ver, precisamente, cuánto dinero tenemos disponible para gastar en esa categoría.

Ahora bien, si no nos alcanza, es posible que tengamos que ajustar nuestro plan. Como siempre digo, un presupuesto no está escrito en piedra, porque la vida nunca pasa exactamente como la habíamos planeado. Siempre hay imprevistos. Por ejemplo, podemos recibir una visita inesperada de un familiar lejano, o de un amigo, y eso necesariamente implicará modificar la manera en que habíamos planeado gastar nuestro dinero.

La idea es tener la flexibilidad de hacer estos ajustes y reasignar las órdenes que le dimos a nuestro dinero. Si no lo hacemos, terminaremos gastando de más.

