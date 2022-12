Pelota a la horca

Así es…Somos hipócritas. La pelota se manchó de sangre.

En Irán van a ejecutar en la horca a Amir Nasr-Azadani, futbolista de 26 años, por protestar en favor de los derechos humanos de las mujeres en su país. Suena tan redundante como ridículo. Fue arrestado el pasado 24 de noviembre en su ciudad natal, Isfahan. Mientras, en Qatar la bola rueda al son de los petrodólares. Hasta hace una semana, la BBC reportó al menos 488 manifestantes ejecutados y más de 18,000 personas arrestadas por las protestas a nivel nacional, en contra del régimen religioso de Irán derivadas de la muerte de la joven Mahsa Amini, quien murió en custodia policial por traer “mal” puesto el hijab.

De acuerdo con IranWire, medio independiente dirigido por periodistas iraníes en la diáspora y periodistas ciudadanos en Irán, Amir Nasr-Azadani participó en las protestas en su ciudad gritando y cantando por algunas horas, pero nunca estuvo cerca de donde murieron el coronel Esmaeil Cheraghi, del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de la República Islámica de Irán (IRGC), y dos miembros del Basij, grupo paramilitar voluntario que opera bajo el IRGC, delito del que también es acusado.

Hace dos años, poco más, publiqué aquí mismo un par de textos de análisis acerca de la coincidencia de la muerte de Maradona, precisamente en la misma fecha que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Línea de gol y Los números del AD1ÓS. Aquella vez escribí: “…y tristemente esa conmemoración pasó a segundo plano en la mayoría de los medios de comunicación. Aún más triste es que muy pocas personas recordaran que “el Pelusa” estuvo acusado varias veces de abuso sexual, violencia psicológica e incluso, abuso de menores, pues quedó pendiente una demanda por un hijo putativo en Cuba”. Abrumador. Agobiante panorama ante el alza de feminicidios y violencia de género sólo en Latinoamérica. Nada ha cambiado. La pelota está ensangrentada por donde se vea.

La Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 terminó el día de ayer… un evento manchado por la corrupción de la FIFA, la muerte de al menos 6500 trabajadores muertos en la construcción de los estadios en Catar y el trato como esclavos modernos, reportada por The Guardian en 2021. A eso se pueden sumar los miles de millones de dólares en ingresos, así lo publica el organismo internacional: “Además de confirmar que los ingresos de la FIFA a final de este año alcanzarán los 7,500 millones de dólares, 1,000 millones de dólares superiores a lo previsto…”. Irrisoria cantidad de dinero si se compara con los 204.4 millones de dólares, presupuesto integral 2022-2023 de la ONU Mujeres. Apenas en febrero pasado, la FIFA, organismo que en teoría no se mete en política, prohibió a Rusia disputar cualquier torneo, tanto con clubes como con selecciones, por la Guerra Ruso-Ucraniana, o, mejor dicho, la invasión de Rusia a Ucrania. Así, Rusia se quedó sin poder disputar su lugar en Catar.

Las protestas en favor de las mujeres en Irán siguen muy vigentes, y con absoluta razón. La FIFA no suspendió la participación de la selección persa en el Mundial de Catar 2022 a pesar de la flagrante violación a los derechos humanos que se vive en ese país, más intensamente desde el inicio de las protestas en favor de los derechos humanos de las mujeres el pasado 16 de septiembre. No sólo no suspendió a Irán, sino que en pleno desarrollo de la noticia de la inminente ejecución del futbolista Amir Nasr-Azadani y cientos de personas más, con absoluta desfachatez y cinismo, apenas el 14 de diciembre pasado prefirió echar la cascarita en el estadio mundialista Al Thumama con exfutbolistas leyendas, donde participaron jugadores retirados como Alessandro Del Piero, Roberto Carlos, Clarence Seedorf y John Terry y Gianni Infantino, presidente de la FIFA, como sonriente árbitro. Por ahí también estuvieron varios exfutbolistas mexicanos como Luis Hernández y Oswaldo Sánchez. Absoluta desvergüenza. En el buscador de la página oficial de la FIFA, si se ingresa el nombre de Amir Nasr-Azadani no aparece ni una sola nota ni su registro hasta la redacción de la nota. Peor aún, el 16 de diciembre murió de leucemia el exfutbolista Siniša Mihajlovic, quien representó a la extinta Yugoslavia en el Mundial de Francia 1998, e Infantino expresó su tristeza en el sitio oficial de la FIFA… otra oportunidad para hacer algo en favor del futbolista iraní condenado a muerte y sigue callado.

La Federación Internacional de Asociaciones de Futbol Profesional (FIFPRO) emitió un comunicado el pasado 12 de diciembre defendiendo al jugador iraní condenado a muerte por “'moharebeh', es decir, 'enemistad con Dios'”, pero nada más. Sólo algunas personalidades del mundo futbolístico han levantado la voz como Radamel Falcao, Ronald Araujo o Juan Pablo Sorín. Shakira, intérprete de Waka Waka (Esto es África), canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010, publicó el 17 de diciembre en Twitter un video del actor argentino Rodrigo Rumi quien reflexiona acerca del silencio mundial ante la injusticia que viven Amir Nasr-Azadani y el pueblo iraní, dejando varias preguntas interesantes en el aire, ¿y si fuera más famoso el futbolista condenado a muerte la FIFA haría algo? ¿Y si los mismos futbolistas se hubiesen negado a jugar cualquier partido del Mundial para que la FIFA presionara al gobierno de Irán?

Yo tengo más preguntas: ¿Y la FIFA cuándo va a hacer o decir algo al respecto? ¿Por qué si las voces de los Messi, CR7, Mbappé tienen miles de millones de oídos alrededor del mundo no dicen nada? Entre los tres jugadores mencionados suman 987.8 millones de seguidores en Instagram. ¿Nadie dice nada por miedo a perder dinero, fama o poder? ¿Por qué en favor de Ucrania sí levanta la voz el gremio futbolístico internacional y con Irán no? ¿Por qué la FIFA prohíbe a selecciones europeas utilizar un brazalete en solidaridad con la comunidad LGBTI ante la criminalización de la homosexualidad en Catar? Todos están callados. Todos sin hacer ruido, todos excepto sus alcancías y cuentas de banco, esa sí que suenan, y suenan fuerte. Hasta ahora que escribo este texto, no he visto alguna declaración sobre Amir Nasr-Azadani de algún futbolista o entrenador, en activo o retirado, ni la propia Federación Mexicana de Futbol, decir algo al respecto. Todos callados, aunque sea un compañero de profesión quien está en peligro. En la televisión y radio mexicanos tampoco se ha hecho gran ruido.

Es abrumador que nadie diga nada si se considera que el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, reportó que sólo en 2021 en Brasil se cometieron 1900 feminicidios en México 1015… pero eso son sólo los reportados oficialmente como tal. El diario El País publicó el 25 de noviembre de 2022, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que “es imposible saber cuántas exactamente porque solo algunos casos son contabilizados como feminicidios. De todas las muertes violentas de mujeres, solo entre el 30% y el 35% son clasificadas como feminicidios por las autoridades, de acuerdo con el Observatorio Nacional del Feminicidio de México, una tendencia que se replica en otros países. Según un informe recién publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en 2021 al menos 4.473 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 29 países de Latinoamérica. Un incremento del 9,36% respecto al año pasado”. Esa es nuestra triste realidad. Y la gran mayoría de la gente callada, el gremio futbolístico, en general, intencionadamente ignorando lo que sucede.

Irónicamente, Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, horas antes de la final del Mundial de Catar entre Francia y Argentina comentó en un video en Twitter su pronóstico y deseo por la victoria de la albiceleste, primero como homenaje a Maradona de quien mencionó que fue el “deportista más comprometido con los cambios sociales y políticos en América Latina y en el mundo. Maradona nos ayudó mucho cuando triunfé por decisión del pueblo México”. Segundo, dijo, porque los argentinos son hermanos latinoamericanos; tercero, porque sería un gran reconocimiento para Lionel Messi y por último expresó: “quiero que gane Argentina por su pueblo, que ha sufrido tanto, porque ha sido víctima de malos gobiernos de la derecha”. AMLO, durante los 3:44 minutos de video no dice ni una sola palabra acerca de Amir Nasr-Azadani. El mismo presidente que cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer o 25 de noviembre, se esconde de las marchas feministas dentro de Palacio Nacional, detrás de innumerables vallas metálicas. Es relevante que en México se mencione el tema no sólo por las vidas iraníes en peligro, sino porque la sangre ya le llegó al cuello a las mujeres mexicanas hace tiempo.

Somos unos hipócritas todos. Oda a nuestra doble moral porque seguimos consumiendo el futbol de la FIFA o FMF a pesar de lo que conocemos, a pesar de su corrupción, a pesar de su desdén por la gente y absoluta enajenación por el dinero, aunque en eso se vayan miles y miles de vidas.

Espero que no suceda, pero si el régimen religioso iraní ahorca a Amir Nasr-Azadani, también habrán ahorcado la pelota. Jamás los animales han sido así de salvajes. Silencio absoluto. El balón está ensangrentado. Así es