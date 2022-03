A juzgar por la breve declaración del presidente López Obrador, la información recibida en la madrugadora reunión de seguridad sobre una masacre en San José de Gracia, Michoacán, parece apuntar a un “enfrentamiento local”.

Fútiles las especulaciones de complicidad acá en el arrogante Altiplano, incapaz de la inacción de una comunidad de 15,000 habitantes y 22 mal armados policías ante los grupos armados que incursionaron en un velorio.

Exija Presidencia toda la información, no conclusiones como “fue local”, exíjalo con firmeza. No es analogía, pero recuerden que una mañana de septiembre le dijeron al presidente Peña: “hubo un incidente con estudiantes en Iguala. Asunto, local, claro”.

Fija Palacio límites a pleito en el gabinete

En la mañanera de ayer 28 de febrero, supimos que las “diferencias” de Olga Sánchez Cordero con don Julio Scherer y otros miembros del gabinete le impedían desempeñar a plenitud su tarea de titular en Bucareli. Por eso trajo a Adán Augusto López, su paisano.

Como nada es casual, cabe inferir que se envió un mensaje, con los atentos saludos, por supuesto, a los miembros del gabinete presidencial que, cada uno por sus personales razones, tienen pleitos.

El límite de la tolerancia presidencial, obviamente, se cruza cuando los pleitos afectan la eventual eficacia de las tareas de los titulares del gabinete. Un claro: “los estoy mirando”.

Indecisión sobre la filiación del sindicalismo

A tres años en el poder, el oficialismo no ha terminado por decidirse sobre el tipo de sindicalismo “libre y democrático —but of course—, que se han propuesto construir en lo que resta del sexenio.

Por un lado, están las pulsiones ideológicas que quisieran hacer pomada al viejo sindicalismo corporativismo fundado por el presidente Cárdenas que tan útil fue al “partido hegemónico” que dominó casi todo el Siglo XX.

Pero, caramba, está el otro sindicalismo, el que se ajuste a las reglas del T-MEC y que no controlaría el oficialismo sino la estadounidense AFL-CIO, lo cual obliga a prontas definiciones. ¿Con melón o con sandía?

Notas en remolino

La priista Dulce María Sauri advirtió del riesgo de una reforma electoral en lo que sería ya el cuarto año de Morena en el poder. “Tendría el sello de la venganza”, advirtió. Le faltó recordar que ya no tiene el oficialismo los votos. Bueno, al menos en el papel... Ahora resulta que según se lee en El Economista, no es el Insabi, sino la UNOPS la que les adeuda miles de millones de pesos a proveedores mexicanos del sector salud. Es que, sabe usted, dice la ONU, no cumple el sector salud con la distribución en la última milla... Afirma el Inegi que el actual PIB de México es igual al del tercer trimestre de 2016... Satisfacción en el Senado porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la ley de ultrajes de la autoridad de Veracruz... Recibió el canciller Marcelo Ebrard a Luis Inazio Lula da Silva, listo para reemprender el regreso al poder en Brasil... “Quizá la más grande lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de la historia”, nos dijo Aldous Huxley...