Innegable que, por actitudes, tanto de Palacio Nacional como de la Casa Blanca, pese a las charlas con la vicepresidenta Kamala Harris, aún son ambiguos los términos que regirán la relación entre México y Estados Unidos.

Superado por Biden el reto de su billonario plan de infraestructura, envía a su gabinete de seguridad, encabezado por Alejandro Mayorkas, titular de Homeland Security a discutir los temas fronterizos que preocupan a los dos gobiernos.

Se discutieron los temas de seguridad y economía de la frontera común, cruciales para los dos gobiernos, pero lo esencial, quizá, pudo ser el tema de la frontera mexicana del sur. Esa, al final definirá los términos de la relación.

Como CSI en el lío del tribunal electoral

En este espacio se abordó el tema del lío en el tribunal electoral, con la opinión de que el rol de la Presidencia pudo ser casualidad o causalidad, según se entendía la frustración en Palacio por “la blindada autonomía del organismo judicial”.

La mañanera pareció que CSI iluminaba una habitación oscura rociada con luminol y mostró por lados las huellas de la gente de Palacio y sus aliados, lo cual explica la frustración porque la partidocracia “blindó al Poder Judicial”.

Dijo el Presidente López Obrador que no se desgastará, pero sabe, igual que los expertos, que no hay vidrios a prueba de balas, sólo vidrios resistentes a las balas, y que, si se dispara por mucho tiempo contra el mismo cristal blindado, termina por ceder.

Somos de los mesmos, pero andamos…

Parece que ni el prematuro arranque por la candidatura presidencial del 24 y los resultantes choques entre personajes del gabinete y el Partido Oficial, según advierten talentosos observadores del acontecer político en la República, inquieta.

Aseguran que, sin embargo, se ha encargado a gente de Palacio Nacional estar atenta a las primeras señales de que estas “diferencias” no afecten la operación de programas o la imagen del régimen.

Todo es distinto, nada es igual, nos dicen. Es posible, pero podría ser un error subestimar la condición humana, los agravios, los rencores incubados por los encontronazos podría salirse de control. No sería la primera vez, ni será la última.

NOTAS EN REMOLINO

Como demostración de fuerza al reproche presidencial a los senadores, a los morenistas especialmente, por no aprobar un período extraordinario para la ley de revocación de mandato. Funcionó, el presidente de la mesa directiva del Senado Eduardo Ramírez dijo estar seguro de convocar a otro período extraordinario, faltaba más. Ah, the good old times… Caramba, no cabe duda de que al senador Napoleón Gómez Urrutia, no le es fácil escapar del tema de los 55 millones de dólares que reclamar algunos mineros… En Sinaloa fue “levantado” por hombres armados el dirigente estatal del Partido Verde… Si, como dice el Gobierno de la República, quiere que haya buenos defensores públicos para los más necesitados, pues que le digan al titular de Hacienda Rogelio Ramírez de la O que averigüe cuanto costaría. Verán que mejorar el sistema es cosa de muchos pesos y voluntad, claro… Hay un proverbio árabe que afirma que “nadie puede escapar de su sombra” …