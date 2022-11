Lo que nos habían dicho, no es

“He sido.joven, y ahora no soy viejo en exceso; y he visto a los justos abandonados, su salud, su honor y su calidad arrebatados. Lo que nos habían dicho no era eso.” Edmund Blunden, reporte de su experiencia en 1929.

El próximo martes se cumplen tres años de haberse creado por Ley el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI). Cabe señalar que no fue por iniciativa del Ejecutivo Federal sino de diversos legisladores, entre ellos, el actual presidente del partido Morena. Amén de los dichos del presidente López Obrador, que hoy son tomados a “chunga de promesas fallidas” como “AMLO promete sistema de salud de primera y gratuito, como en Noruega o Dinamarca”, me gustaría comentar hoy, el enfoque serio, el enunciado en el marco de la ley.

El primero de mayo de 2019 AMLO presentó al Congreso de la Unión el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 -PND-. Por primera vez, en la historia de la Cámara de Diputados, fue discutido y aprobado sin “mover una coma” por la mayoría de la bancada oficialista el 27 de junio de 2019 bajo la presidencia de Porfirio Muñoz Ledo. Publicado el decreto en el Diario Oficial de la Federación el viernes 12 de julio, señala su aprobación por contener los fines del proyecto nacional establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; además, se remitió al Ejecutivo Federal el informe de Parlamento Abierto y el trabajo desarrollado por las Comisiones de esta Cámara con motivo del análisis del PND 2019-2024, para su consideración y los efectos legales a que hubiera lugar.

En materia de salud, el PND ofreció en el eje de política y gobierno garantizar empleo, educación, salud y bienestar. En el eje de política social se estableció salud para toda la población y el INSABI. En el eje de economía refiere que el deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional.

Para otorgar salud para toda la población, en el PND se propuso hacer un sistema de salud pública suficiente, eficiente, robustecido y sin corrupción; millones de personas tendrían acceso a las instituciones del sistema de salud y se resolverían padecimientos para los cuales no habíacobertura. No habría monopolio de Estado y habría independencia de los afanes privatizadores y de los lineamientos emitidos por organismos internacionales copados por la ideología neoliberal. Los pacientes no tendrían que llevar sus propios materiales de curación y no se verían obligados a esperar meses antes de ser sometidos a una intervención quirúrgica, tanto por la saturación de los quirófanos como por descomposturas o faltantes de equipo. En suma, el derecho a la salud no sería negado parcial o totalmente al sector más desprotegido de la población mexicana.

El gobierno federal realizaría las acciones necesarias para garantizar que hacia 2024 todas y todos los habitantes de México pudieran recibir atención médica y hospitalaria gratuita, incluidos el suministro de medicamentos, materiales de curación y los exámenes clínicos. Este ambicioso objetivo se lograría mediante la creación del INSABI, que daríaservicio en todo el territorio nacional a todas las personas no afiliadas al IMSS o al ISSSTE. La atención se brindaría en cumplimiento a los principios de participación social, competencia técnica, calidad médica, pertinencia cultural, trato no discriminatorio, digno y humano.

Adicionalmente se planteó que el combate a la corrupción sería permanente en todo el sector salud. Se dignificarían los hospitales públicos de las diversas dependencias federales.Se priorizarían la prevención de enfermedades mediante campañas de concientización e inserción en programas escolares de temas de nutrición, hábitos saludables y salud sexual y reproductiva. Se emprendería una campaña informativa nacional sobre las adicciones y se impulsaríanlas prácticas deportivas en todas sus modalidades.

Lo que nos habían dicho, no es. Ni el INSABI ni el Gobierno Federal han cumplido lo señalado en el PND y lodesarrollado en los planes institucionales de las diferentes dependencias públicas del sector salud. El artículo décimo tercero transitorio del decreto de creación del INSABI establece que en un periodo de tres años contados a partir de su entrada en vigor, deberá presentar al Congreso de la Unión un informe del cumplimiento de cobertura de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos, especificando la cobertura de atención a los grupos vulnerables y marginación social.

Será interesante conocer lo que informará la próxima semana Juan Ferrer, como titular del Insabi, a tres años de la creación de dicho Instituto. Y habrá que ver cual es su posición sobre todo ante la falta de resultados cuando, por un lado, se han aferrado a no tener un padrón; y, por el otro, ahora generaron una duplicidad institucional incongruente. Nos referimos a la coexistencia del Insabi junto con un nonato que por decreto forzado el Ejecutivo dio a luz el 31 de agosto pasado, otra institución llamada ahora Servicios de Salud IMSS-Bienestar, que a decir de su ilusionado mesías y padre, ahora éste sí cumplirá el sistema de salud de primera y gratuito, como en Noruega o Dinamarca.

El presidente de la junta de gobierno del SS-IMSS-Bienestar, Zoe Robledo, ya inició su sesión de mañaneras al estilo del imperdonable López-Gatell, haciendo eco a la voz del mesías y enlistando los grandes avances y ahorros logrados. Todo lo demás “ceteris paribus” (“todo lo demás constante”): multifragmentación, financiamiento a la baja, profesionales de la salud molestos, sector privado y social desinvitados, sector farmaceútico y de distribución bilipendiados, y lo que es peor: millones de familias sin acceso efectivo al derecho a la salud causando pobreza por gastos catastróficos, enfermedad y fallecimientos evitables.

Salvo su mejor opinión estimados lectores, he visto a los justos abandonados, su salud, su honor y su calidad de vida arrebatados; lo que nos habían dicho, no es.



*Éctor Jaime Ramírez Barba es médico cirujano, especializado en salud pública, doctorado en ciencias de la salud y en administración pública, y es diputado reelecto del grupo parlamentario del PAN en la LXV Legislatura.