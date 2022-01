La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desde sus orígenes, ha estado al servicio de la sociedad y en general del pueblo de México.

Quien insulta a la Universidad Nacional Autónoma de México -UNAM-, como lo hizo el presidente de la República en octubre de 2021 en su conferencia mañanera, lo hace también al pueblo de México, porque la daña a nivel nacional e internacional innecesariamente en su imagen, en sus logros y aviva el rencor social entre estratos sociales que existe en México, que cada vez se acentúa más y que puede estar gestando también silenciosamente, un movimiento social avivado por el presidente de la República.

En lugar de insultarla, porque eso duele, el Presidente debió advertir que la UNAM es generadora de movilidad social. Lo que él debe hacer es advertir que hay posibilidad de salir de la situación de pobreza a través de la educación de calidad que ofrece la UNAM.

La UNAM es muy sensible ante los cambios sociales, se va regulando sola, es el termómetro social y no necesita que desde la tribuna presidencial la lastimen. Ha tenido 9 huelgas o paros significativos de los cuales se hablará en otro artículo. Allí se gestó el movimiento estudiantil del 68 y allí se dio una de las huelgas más largas que ha tenido, la de 1999, que duró casi un año.

De allí han salido premios nobel como Octavio Paz, Alfonso García Robles y Mario Molina.

Los logros y reconocimientos que ha tenido la UNAM así como los avances en ciencia y tecnología que ha aportado al país son innumerables si se toma en cuenta que su historia data desde el 21 de septiembre de 1551 en que “se expidió la Cédula de creación de la Real y Pontificia Universidad de México” (1). Dos años después, el 25 de enero de 1553 se inauguró “…a imagen y semejanza de las universidades europeas de tradición escolástica, particularmente la de Salamanca” (2). Desde entonces no ha hecho otra cosa, más que estar al servicio del México.

Por ello, es necesario dar un salto a la historia de más de 470 años y aún así, para dejar entrever una pincelada clara de algunos logros y aportaciones en los últimos años.

Entre otros, la UNAM en 2016 fue “reconocida con la Medalla al Mérito Ciudadano, otorgado por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, por distinguirse en la construcción de un México más democrático, participativo y plural” (3).

En el área académica en 2021 un estudiante de ingeniería ganó un reconocimiento internacional “[p]or el ensayo The affected construction industry and the response of civil engineers to the Covid-19 pandemic (La afectada industria de la construcción y la respuesta de los ingenieros civiles ante la pandemia de Covid-19), Juan Josué Méndez Espina, estudiante de la Facultad de Ingeniería, logró el primer lugar del certamen Student technical paper competition 2021, organizado por la American Society of Civil Engineers (ASCE)” (4).

Igualmente en 2021, por poner otro ejemplo reciente, con todo y la pandemia derivada del coronavirus SARS-CoV-2 y el distanciamiento social en el deporte “[l]as artes marciales de la UNAM cosecha[ron] 11 medallas en Campeonato Nacional Universitario” (5).

Estos son únicamente tres de los muchísimos logros recientes, porque literalmente son miles los reconocimientos que tiene a lo largo de su historia, tanto en la investigación, como en la docencia, cultura o los deportes.

Sin embargo, lo que puede ser la aportación más importante de la UNAM al país, es que ofrece cultura y movilidad social. La primera llena el espíritu y la segunda, permite tener un proyecto de vida propio.

La cultura es un derecho humano, tal como lo dispone el artículo 4, párrafo décimo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (6).

La cultura si bien en una de sus acepciones se refiere a las personas letradas, instruidas y cultivadas, lo cierto es que, en otro de sus significados representa los usos, costumbres, platillos y la lengua de un país, así como la evolución de cada uno de esos aspectos en un momento y lugar determinado.

Cultura, en otra de las ramas del vocablo, también son las bellas artes y si bien hay un debate si la arquitectura se encuentra dentro de ellas, lo cierto es que sin duda alguna es el arte de los espacios (7).

La UNAM en si misma es cultura viva. La historia de México no se puede comprender sin ella y ella no se entiende sin la historia de México.

La UNAM ha ofrecido tanto, que en diversos inmuebles están presentes las bellas artes abiertas al público en general y puestas en ese sentido a disposición del país, para que se ejerza el derecho de acceso a la cultura establecido en el artículo 4 constitucional.

Respecto a la arquitectura, que como se señaló es el arte de los espacios y dentro de ellos los espacios públicos, Ciudad Universitaria, fue declarada el 18 de julio de 2005 “Monumento Artístico de la Nación” (8).

Dos años después, en 2007, fue declarada “Patrimonio Cultural de la Humanidad” por la UNESCO. Esta declaración ha sido uno de los más grandes reconocimientos que ha tenido. Sobre todo, se insiste porque con su sola presencia, abre las puertas de la cultura al país en términos de acceso universal a uno de los espacios considerados “Patrimonio Cultural de la Humanidad”.

En efecto, su campus central, está abierto al público en general y si bien sus estudiantes, profesorado e investigadoras e investigadores, son los personajes principales, en ciudad Universitaria en general, en el Centro Cultural Universitario, en particular y en el Centro Histórico de la ciudad de México, sus museos, salas de conciertos, de danza o teatro, están abiertas a toda la población con precios de entrada sumamente accesibles y con una calidad inigualable en lo que ofrecen comparable con los grandes museos y salas de conciertos o teatro del mundo.

Estos espacios públicos por sí mismos, les permite a las personas distraerse, salir del estrés, vivir en espacios seguros y sobre todo permite que las personas ejerzan su derecho a la cultura.

Otro ejemplo relacionado con el acceso a la cultura, de los muchos que hay, es el de la música.

La UNAM cuenta con una Orquesta Filarmónica -OFUNAM-, fundada en 1936. La sede en la que presenta sus conciertos es en la sala Nezahualcóyotl, que se ubica en el Centro Cultural Universitario y fue inaugurada el 31 de diciembre de 1976.

Este recinto además ha albergado a las mejores orquestas del mundo como “las Sinfónica de Londres o Berlín, y las Filarmónicas de Israel, Nueva York, Viena, Israel y Moscú con directores como Eduardo Mata, Zubin Metha, Leonard Bernstein, Kurt Masur o Luis Herrera de la Fuente, Paavo Berglund, Efrem Kurtz, Bernard Haitink, Lorin Maazel, Maxim Shostakovich y muchos más” (9).

Ahora corresponde hacer referencia de la segunda e invisible aportación a México de la UNAM, la movilidad social.

Eso en un país en el que la distribución del ingreso es sumamente asimétrica y tiene grados de pobreza significativa que ha ido en aumento en los últimos años, tal como lo refieren las mediciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social -CONEVAL-, que se dio a conocer en 2021 con cifras del año 2020, que necesariamente para 2022 debió haberse acentuado por la inflación que llegó en diciembre de 2021 con 7.36%, la más alta en dos décadas.

En efecto, en un país tan asimétrico como es México, que de acuerdo con el CONEVAL para 2020 (10), el 43% de la población está en situación de pobreza, 8.5% en pobreza extrema y 8.9% vulnerable por ingresos, las oportunidades educativas también son escasas porque hay que satisfacer previamente necesidades más apremiantes como son cuestiones de alimentos y salud. No obstante, la UNAM ofrece no solamente las alternativas en educación media superior y superior para que haya movilidad social, sino todo lo que se requiere para ello, como es alimentación, estancias y becas.

Cada persona tiene un proyecto de vida propio que se debe respetar, pero con los índices de pobreza señalados en el párrafo anterior, este proyecto se ve truncado.

Muchas de estas personas son mentes brillantes que de no estar en esa situación de pobreza podrían aportar al país harto en ciencia, tecnología, literatura, derecho, arquitectura, medicina, matemáticas y, entre otras áreas del saber, en filosofía o psicología. Sin embargo, no logran utilizar ni siquiera en mínima parte su potencial por la falta de recursos económicos para satisfacer sus necesidades básicas.

La UNAM además la educación que ofrece es de la más alta calidad. Globalmente, se encuentra dentro de las 100 mejores universidades de mundo (11). Hay también accesibilidad a la educación porque se ve en forma integral. No podría un estudiante estar bien, si tiene educación de calidad, pero no tiene dinero para sus alimentos diarios o carece de un lugar digno en donde vivir.

La UNAM también ofrece eso, con becas, comedores para la comunidad universitaria, y estancias en donde vivir. Esto hace que la educación se vea en forma integral.

El rector de la UNAM, Dr. Enrique Graue en junio de 2019, señaló que “siete de cada 10 alumnos son la primera generación en su familia que accede a estudios superiores ...”(12) y que “[d]e los 356 mil estudiantes de esta casa de estudios, 56 por ciento recibe una beca” (13).

Esto significa que se da educación de la más alta calidad con porcentajes de beca a cerca del 60% de los estudiantes.

Además, la UNAM cuenta con comedores como los que se encuentran en la Facultad de Arquitectura, entre otros.

Esto implica que también está cubierta la alimentación de algunos becarios como se advierte de la siguiente información. “Actualmente, el campus de CU de la UNAM cuenta con comedores y cafeterías, como la “Cafetería Diseño” de la Facultad de Arquitectura, la cual cuenta con el Programa de Apoyo Nutricional que consiste en brindar un alimento (desayuno o comida) a los alumnos beneficiados con esta beca” (14). “Estos lugares dan servicio a todas las personas que asisten diariamente a comprar alimentos que van desde platillos gourmet, ensaladas, antojitos mexicanos o simplemente un café” (15).

Cabe precisar, que solamente se logra movilidad social con la gratuidad en la educación superior y esto es lo que ha tenido la UNAM a lo largo de sus siglos. Si bien hay aportaciones mínimas, lo cierto es que también, como se dejó claro, hay becas. Sin que pase inadvertido que ha tenido momentos en los que se han pretendido subir las cuotas escolares como por ejemplo durante la rectoría del Dr. Jorge Carpizo, en 1985. Sin embargo, ello obedeció más bien a la solicitud que en ese momento hizo la OCDE a México para ello. De ese intento de aumentar las cuotas, hubo una huelga estudiantil en 1986.

La educación superior, siempre debe ser gratuita y contar, como sucede en la actualidad con un presupuesto autónomo. El 16 de diciembre de 2021 el Consejo universitario aprobó el presupuesto para 2022, en los siguientes términos : “Suma 48.8 mil millones de pesos. - El pleno del Consejo Universitario aprobó el presupuesto que ejercerá la Universidad Nacional Autónoma de México en 2022, el cual asciende a 48 mil 802 millones 369 mil 865 pesos, monto que representa un aumento nominal de 4.6 por ciento y propicia el cumplimiento de las actividades sustantivas de la institución. - Las aportaciones federales suman 44 mil 823 millones 807 mil 35 pesos y la Universidad estima que sus recursos propios serán de tres mil 978 millones 562 mil 830 pesos. - Docencia se destinarán 29 mil 774 millones 904 mil 641 pesos que representan 61 por ciento del presupuesto total. El 78.2 por ciento de estos recursos se asignarán al nivel superior, que incluye los programas de licenciatura y posgrado; a bachillerato se otorgará 21.8 por ciento. - Para Investigación se canalizarán 13 mil 105 millones 333 mil 751 pesos, equivalentes al 26.9 por ciento del presupuesto total, en tanto que a Extensión Universitaria se asignarán tres mil 666 millones 528 mil 943 pesos, que corresponden al 7.5 por ciento de los recursos.”

La UNAM como se advierte de todo lo anterior, sigue a la vanguardia y al servicio del país.

