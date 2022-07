La visita del presidente López Obrador a la Casa Blanca deja múltiples lecturas:

1. Es una rompemañaneras porque diluye la retórica de AMLO: no mencionó episodio de la Estatua de la Libertad ni de la posible extradición de Julian Assange.

2. Estados Unidos es el país de mayor importancia para AMLO.

3. Está mal asesorado en materia económica y de política exterior.

4. Biden corrige el diagnóstico de AMLO sobre la situación económica de Estados Unidos.

5. AMLO, con una visión híper presidencialista del poder, comete un error estratégico: no toma en cuenta al Congreso de Estados Unidos.

6. AMLO no ha asimilado las nuevas coordenadas del siglo XXI: ser conservador en Estados Unidos y en el mundo es rechazar el aborto, impedir la liberación del consumo de drogas, no hablar del cambio climático ni de la libertad en las preferencias sexuales. Estos temas no los aborda en sus mañaneras. Después de más de tres años de su gobierno, no ha explicado su concepto de conservadurismo. Es el momento de hacerlo. ¿O ser conservador es criticar la violación de los derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua? ¿Ser conservador es apoyar el libre mercado? ¿Apoyar la globalización? AMLO, en la tercera propuesta que le hizo ayer al presidente Biden, habla de eliminar aranceles: “existen algunos otros que podrían suspenderse de inmediato, y hacer lo mismo con medidas reglamentarias y trámites tediosos en comercio de alimentos y otros bienes (...)” ¿Es una propuesta de un conservador o de un liberal?

7. La historia es su pasión. No hay nada de malo, el problema no es ese, sino que evita hablar de la próxima generación.

8. Ofrece gasolina barata para incentivar a los automovilistas estadounidenses a cruzar la frontera, sin embargo, evita cuantificar los costos transaccionales que se originan en su propuesta. Una de ellas: el tiempo. ¿Dos horas para regresar a Estados Unidos?

9. ¿Está dispuesto AMLO a ofrecer gasolina barata a costa de los subsidios del propio Gobierno?

10. En los códigos lingüísticos de AMLO se entiende que, cuando menciona las palabras: “de manera respetuosa”, representa un preámbulo de una crítica. Ayer, AMLO dijo: “(…) lo digo de manera sincera, respetuosa, regularizar ya y dar certidumbre a migrantes que desde hace varios años trabajan honradamente (…)”. El presidente AMLO no está asesorado o no escucha a funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El tema migratorio es un tema vitalicio en la relación de Estados Unidos con México, pero sobre todo, tiene un elevado contenido electoral. ¿Quién de su Gobierno lleva la relación con congresistas estadounidenses? ¿Por qué razón no ha desarrollado una relación con ellos?

11. AMLO ha dejado entrever que su deseo es externalizar la mejora económica del país a Estados Unidos. Lo mismo en el valor de las remesas (más de 5,000 millones de dólares en mayo), que ofreciendo gasolina “barata” a automovilistas de EU. Si así lo fuera, lo mejor es que impulse instituciones comunes. No existen. La relación bilateral siempre encontrará límites por la ausencia de instituciones comunes. AMLO sí las ha pedido para América Latina. Por cierto, ningún presidente de la región lo ha apoyado.

12. De manera elocuente, el presidente Biden le recordó a AMLO que el tema migratorio fue abordado en la Cumbre de las Américas. Una molestia expresada con palabras diplomáticas por su boicot.

13. ¿Por qué el equipo de AMLO, en particular los funcionarios de la SRE quieren demostrar que fue un éxito la visita?

