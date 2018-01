La disidencia venezolana, contra Andrés Manuel López Obrador. El eventual triunfo del abanderado de Morena a la Presidencia de la República y de otros candidatos izquierdistas en los países latinoamericanos que este año irán a las urnas representaría una regresión peligrosa para las democracias.

Así lo define la diputada caraqueña Marialbert Barrios Slother, quien considera que de obtener nuevamente el populismo una influencia dentro de la región, el cerco de presión creado alrededor del gobierno de Nicolás Maduro —por su talante dictatorial y violador de derechos humanos— menguará, retrasando todo el esfuerzo y el avance que hemos obtenido hasta el momento en esta materia.

Barrios Slother solicitó por escrito a Juan Guaidó Márquez, presidente de la Comisión Permanente de Contraloría del Congreso venezolano, abrir una investigación “respecto a la posible existencia de un financiamiento u otro tipo de ayuda a las campañas de candidatos afines a las políticas populistas de Nicolás Maduro”.

Los sospechosos de recibir tales ayudas son: Gustavo Petro, en Colombia; Fernando Lugo, en Paraguay; Luiz Inácio Lula Da Silva, en Brasil, y López Obrador en México. En particular, la asambleísta de la mesa de la Unidad Democrática sostuvo que el líder izquierdista recibió ayuda financiera del fallecido presidente Hugo Chávez en el 2006.

Sobre esas dádivas y la propagación del populismo instaurado en Venezuela a lo largo y ancho de América Latina ha venido a hablar la asambleísta Barrios Slother a México. También, sobre la necesidad de investigar los nexos de Maduro y AMLO.

“Es menester realizar esta investigación de forma que el erario público (sic), o lo que queda de él, no sea nuevamente malversado en fines que no traen ningún beneficio para el pueblo venezolano, sino que solamente buscan atornillar en el poder a este gobierno populista”, demandó.

Desde Caracas llegaron las imágenes y sin filtros o mayores averiguaciones fueron insertadas en las primeras planas de los diarios capitalinos. Entre la numerosa comunidad venezolana radicada en la CDMX surgieron las primeras suspicacias.

“Hasta ahora no he visto en directo las fulanas pintas del Psuv en respaldo de AMLO”, refirió una colega radicada en Caracas, “pero no es un tema sobre el cual estén hablando los venezolanos en este momento, en realidad. Ha tenido mucho más impacto allá que acá”.

Tanto en Caracas como en México, ha habido deslindes. Los dirigentes del Psuv negaron responsabilidad sobre esas pintas y alegaron que no se inmiscuye en asuntos de otros países.

No es la primera vez que los contrincantes de AMLO recurren a la figura de Chávez y al chavismo para desacreditarlo en campaña. Ya ocurrió en el 2006 cuando el sector empresarial lo tildó como “un peligro para México”.

En Morena saben que vendrá una nueva oleada de estos señalamientos. El más rústico de sus voceros —ironizan— es el presidente del CEN del PRI, Enrique Ochoa Reza, pero asumen que otros líderes empresariales (particularmente el dirigente de un emporio lechero) y jerarcas de la Iglesia católica también abrazarán ese discurso.

“¿JJ Rendón estará detrás de esta maniobra?”, especulaban en el entorno de AMLO a mediados de la semana pasada. “La responsable es Alejandra Sota, que el año pasado trabajó para la Mesa de la Unidad Democrática y cabildeó a favor de Lilian Tintori y Leopoldo López”, reportaron a la dirigencia partidista.

Las polémicas sobre la presunta trama financiera para desviar recursos del erario a las campañas del PRI y los procesos penales contra los exgobernadores priistas compiten en las primeras planas de los periódicos con esta nueva versión de las denuncias del vínculo de López Obrador con el régimen de Maduro.

¿Es la corrupción o la amenaza del chavismo? ¿O la incertidumbre por la economía gravita en el ánimo de los votantes? Si es lo primero o lo último, los antisistema y los populistas llevan las de ganar, por más inducción anticipada al voto de miedo en ciernes.

EFECTOS SECUNDARIOS

¿Y LA AUSTERIDAD? A mediados de la semana que termina, Yeidckol Polevnsky y Alfonso Durazo viajaron a Hermosillo, para presentar a la periodista Lily Téllez como coordinadora de organización de Morena en Sonora. La lideresa partidista regresó a la CDMX en el vuelo 713 de Aeroméxico; un trayecto de 2:20 horas que disfrutó en la comodidad del asiento 3D de Clase Premier.

POLÉMICOS. También en el PAN deberán resolver sobre candidaturas controvertibles. Allí está la intentona del exasambleísta Rafael Medina Pederzini, quien a casi cuatro años del escándalo de su detención en Brasil —junto con Sergio Eguren Cornejo y Mateo Codinas— buscará una curul en el primer Congreso de la CDMX. Eso sí, como diputado por elección popular. Iría en el distrito XIII con el aval de Jorge Romero y la actual legisladora Maggie Martínez Fisher, quien cuenta con el respaldo del grupo hegemónico dentro del panismo capitalino para buscar la jefatura delegacional en Miguel Hidalgo. Rafa —como le dicen sus amigos en el grupo de los llamados Ocean— estaría inscribiendo su precandidatura.

RESUELTOS. En Maricopa —uno de los condados donde los mexicanos indocumentados son más rechazados— quedó registrada SkyBridge Arizona, consorcio que este año arranca la edificación del primer centro de logística especializado en comercio entre México y Estados Unidos, en una extensión de 45,000 metros cuadrados donde habrá oficinas, almacenes, centros de logística, carga, hospedaje y espacio comercial aledaño al aeropuerto Phoenix-Mesa Gateway; la inversión inicial es de 25 millones de dólares.

