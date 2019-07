Invertir en conocimientos produce siempre los mejores intereses.

¿QUÉ ES LA CUÁDRUPLE HORA BRUJA? Las bolsas en EU enfrentaron el pasado viernes 21 de junio uno de los eventos relevantes del trimestre: el vencimiento de futuros y opciones sobre índices y acciones. El llamado cuádruple hora bruja, un evento que suele añadir volatilidad a los mercados. La cuádruple hora bruja es una sesión a la que también se le conoce como freaky friday. Este nombre hace referencia a los movimientos extraños que realizan los mercados en ese día. Muchos hacen la comparación de esta sesión como un día de mucha operatividad en dos sentidos, los inversionistas que cierran posiciones y los que las traspasan al siguiente vencimiento.

¿En qué consiste? Ese día vencen las opciones y futuros sobre índices y acciones tanto en EU como en Europa, lo que suele traducirse en una jornada de fuerte volatilidad.

¿Cuándo se produce este vencimiento? El cuádruple vencimiento de derivados se produce el tercer viernes de marzo, junio, septiembre y diciembre. En estas fechas, y en un determinado horario, los inversores deciden si dejan expirar sus derivados o si los cambian por el próximo vencimiento (rollover). Los inversores suelen cambiar de contrato durante la semana del vencimiento, por lo que al vencimiento llega en torno a 5% de las posiciones.

¿Por qué aumenta el volumen? Porque se cruzan numerosas operaciones de todo tipo, tanto al alza como a la baja en muy poco tiempo, de ahí la teórica alta volatilidad de la sesión y el fuerte volumen de negocio.

¿Es igual en todos los países? No, no es igual en todos los países. En algunos índices de Wall Street, el vencimiento de los derivados es a las 14:30. Sin embargo, en el mercado americano no existen los futuros sobre acciones para evitar manipulaciones en las cotizaciones de los activos, por lo que en su caso se produce la triple hora bruja. En el Ibex español, el vencimiento de derivados se produce entre las 16:15 y las 16:45 horas; mientras que en el Eurostoxx y el Dax alemán la negociación del contrato en el último día de negociación finaliza a las 12:00 y las 13:00 horas, respectivamente.

DÍAS MAYORITARIAMENTE DE BAJA. En los 31 años desde la creación de los futuros sobre índices, el S&P 500 ha caído 68% de las veces en este día, y más recientemente, ha presentado caídas en nueve de los pasados 11 años. Por lo que la baja del pasado viernes 21 en las bolsas de EU se asocia más a un evento estructural aislado y no de carácter fundamental.

