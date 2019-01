Cuando se hizo el reclutamiento para policías federales se recorrieron escuelas de educación media superior. Se ofreció salario inicial de 12 mil pesos y prestaciones, pero había partida legal en el presupuesto.

En el caso de la convocatoria anunciada para reclutas para la Guardia Nacional no se ofrecen incentivos, porque la realidad es que no puede haber partida presupuestal para una institución que constitucionalmente no existe.

Vale recordarle al gobierno federal que, sin aprobar la reforma constitucional, la Guardia no tiene sustento legal, menos ley reglamentaria. Y que están obligados a respetar el marco legal, al menos eso juraron al protestar sus cargos.

Zaldívar, sabrán de qué está hecho

Alguna vez, el exministro de la Suprema Corte de Justicia, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, retó: “sabrán de qué estamos hechos”, en referencia a un asunto particularmente difícil. Hoy ése es el reto del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Habrán los ministros de decidir sobre asuntos delicados que significan juzgar la constitucionalidad de actos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, además de la ofensiva callejera patrocinada por activistas de Morena.

Ayer, el ministro Zaldívar dijo que el Poder Judicial debe hacer cambios, pero también que “luchará por la independencia judicial”.

Pronto las presiones oficiales y oficiosas dejarán saber de qué está hecho.

ISSSTE: ¿cuándo estará rebasado?

Ya suman decenas de miles los empleados y funcionarios federales a quienes se les quitó el seguro de gastos médicos, a ellos se suman los 40,000 policías federales. Todo para que, como dicen los voceros morenistas, se atiendan en el ISSSTE.

La pregunta que nadie, por lo visto, ni quiere ni puede contestar es si el ISSSTE, también víctima de la cortesana competencia por recortar los gastos “superfluos”, tendrá los recursos para atender la demanda extra de flamantes derechohabientes.

Todo indica que será cuestión de tiempo para saber cómo la infraestructura médica y hospitalaria del ISSSTE empieza a crujir. Lo peor, quizá no nos enteremos hasta que caiga la gota que derrame el vaso.

Notas en remolino

Con la expresión de “no caeré en provocaciones”, “no me dejaré cucar” o “amor y paz”, el presidente Andrés Manuel López Obrador parece estar dejando atrás la imagen de rijosidad que a tantos preocupa. Y, como debe ser, serán sus colaboradores los que defiendas las políticas del gobierno para la cual trabajan... La canciller Martha Bárcena parece optimista de que el gobierno de Donald Trump será razonable. Ojalá y tenga plan B, porque ya es año preelectoral para Trump. Y recordemos que en esos quehaceres México es visto como piñata... Es posible que la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky se haya adelantado a decir que Miguel Barbosa será su candidato en Puebla; pero también es posible que el exsenador lo manden a perder otra vez por razones de estrategia política... En Michoacán ya empezaron los grupos morenistas a hacer futurismo. Unos por Cristóbal Arias, otros por Roberto Pantoja, cada uno con su correspondiente padrino, como siempre... El Gobierno de CDMX de la señora Claudia Sheinbaum no iba a dejar un exitoso programa de Mancera. Faltaba más. Al programa “Médico en su casa” no sólo le llaman ahora “Salud en tu vida”, también le quitaron casi 40% del presupuesto... ¿Dejará el Congreso que le quiten el control de su canal de televisión y lo fusionen con la estación oficial de Ciudad de México?...