Predice la directora gerenta del FMI Kristalina Georgieva que para países como México la actual generación puede ser una generación perdida, como resultado de los daños causados por la pandemia de Covid 19.

Habla del desempleo, de eventuales bancarrotas y la pérdida de ciclos educativos como daños colaterales y, junto con Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de la CEPAL coincide en predecir que hasta 2025 la economía se asemejará a la de 2019.

Vale citar esta visión pesimista porque contrasta con la seguridad del Gobierno de la República de que sus decisiones de política económica no cambiarán, por ser ejemplares. El vaso medio lleno, ante el vaso medio vacío.

Las riñas generan rencores en los militantes

Hace tiempo el gobernador de Jalisco Enrique Álvarez del Castillo propuso a los líderes de los principales grupos políticos de Zapopan organizar una suerte de elección primaria, de la competencia entre ellos saldría el candidato a la alcaldía.

Rechazaron la propuesta y explicaron: "la competencia tiene que se feroz, para que sea creíble, al final nosotros los líderes acataremos los resultados, pero las rencillas entre nuestros seguidores nos harán perder la elección".

Ante la realidad de la condición humana, no hubo elección primaria y no se perdió la elección. Cierto, es útil que los grupos morenistas peleen entre sí, pero, humanos al fin, los militantes más dolidos por la lucha interna no votarán el día de la elección

Deja vú en San Lázaro, gracias a morenistas

A principios de 2018, convocaron periodistas para explicar el gasolinazo. Algunos compañeros me reprocharon no creer en el proyecto del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Es que ofrece sólo un deja vú.

El martes en la Cámara de Diputados, cuando se votó en lo general la iniciativa para desaparecer 109 fideicomisos, sabíamos que era fait accompli, que no importaban la solidez de los argumentos ni las protestas de quienes bloquearon el recinto de San Lázaro.

Se confirmó lo charlado una tarde noche de 2018, como los reporteros del siglo pasado, los de ayer pudieron iniciar sus crónicas igual: "la oposición ganó el debate, pero perdió la votación". Lo dicho, un deja vú.

NOTAS EN REMOLINO

El martes el canciller Marcelo Ebrard y el subsecretario Roberto Velasco hubieron de soportar los diplomáticos reproches del Consejero del Departamento de Estado T. Ulrich Brechbuhl, por el tema del tratado de aguas, por la migración irregular, la integración económica y la lucha contra la delincuencia... Los anayistas del CEN del PAN no aprendieron de la derrota en 2018. Quieren aliarse otra vez con el PRD. Si hace lo mismo una y otra vez, dio Einstein, tendrán siempre el mismo resultado... La pregunta de varios grupos empresariales es si acaso la tolerancia a los bloqueos de vías ferroviarias que les cuestan docenas de millones de pesos en pérdidas es propia de un Estado de Derecho... Pronta recuperación le deseamos a Raquel Buenrostro, titular del SAT, quien se contagió de Covid-19... La presidenta de la CNDH Rosario Piedra Ibarra inventó ya una nueva causal para despedir personal: "traición al pueblo"...