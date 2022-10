En 2010 no abandonaron a Chihuahua

De pena ajena la insensibilidad del Secretario de Gobernación Adán Augusto López por la violencia criminal que envuelve al Estado de Chihuahua, la cual peligrosamente se acerca a los niveles aterradores de 2010.

En 2010 asesinaron a 3,210 personas en Chihuahua. Vino el apoyo federal y en 2013 sólo hubo 393 homicidios. La violencia actual la heredó la gobernadora Maru Campos de su antecesor Javier Corral, sin apoyo federal se agravará el baño de sangre.

Sabemos que el aspirante a la candidatura presidencial de Morena tiene el rol de golpear a los gobernadores de oposición, irresponsable que por pura politiquería la Federación abandonara a su suerte a Chihuahua, incumpliendo sus deberes constitucionales.

Régimen en obra negra, pero nada es igual

Aunque el Presidente califica como “moralmente derrotados” a sus adversarios, el mote podría describir a quienes, sin afinidad con el lopezobradorismo, hacen prospectiva que revela ignorancia del desmantelamiento institucional.

El legado está a la vista y listo para pasarlo al relevo ya listo, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que sabe, y sabe bien, que la construcción de la “revolución de las conciencias” está en obra negra.

Sus voceros más reconocidos reconocen que no alcanzará el tiempo para hacer todos los cambios, pero harán lo que sea posible durante los 23 meses restantes. Solo quienes viven en el limbo son incapaces de ver que ya nada es igual que hace cuatro años.

¿Lista la SHCP a la apuesta contra el peso?

Está a tiempo el titular de Hacienda Rogelio Ramírez de la O para coordinar la estrategia del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador para enfrentar la inminente amenaza a la estabilidad monetaria.

El anuncio de que la calificadora Moody´s augura una ofensiva de origen por ahora desconocido, quizá valdría la pena que Palacio dejara a los que saben averiguar de parte de quien esta ofensiva contra la moneda mexicana.

Antes, podrían revisar con los veteranos del servicio exterior y de las instituciones financieras para determinar qué hizo México para provocar una ofensiva que parece tener características de una represalia internacional.

NOTAS EN REMOLINO

Para los jóvenes. Hoy se cumplen 60 años que el Presidente John F. Kennedy informó a los estadunidenses de la amenaza que representaban los misiles nucleares que la Unión Soviética montaba en Cuba... Hacen bien los partidos de la alianza opositora que tantos dieron por muerta en echarle montón al oficialismo, enlistando como aspirantes a la candidatura presidencial a figuras de todos tamaños y capacidades. Capaz que así confunden al enemigo... Por cierto, el Presidente López Obrador dijo algo que los descontentos con su régimen podrían usar como consejo: “si te amenazan, no digas nada y, llegado el momento, vota en secreto”... A querer o no, además de factores internos, la inflación de México no se puede desvincular de la de Estados Unidos. Y allá parece estabilizarse. Veremos... Otra “corcholata”, pero para CDMX: Lázaro Cárdenas Batel... Santiago Ramón y Cajal, premio Nóbel de 1906, dejó esta reflexión: “Razonar y convencer, ¡qué difícil, largo y trabajoso! ¿Sugestionar? ¡Qué fácil, rápido y barato” ...