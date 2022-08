El montaje del caso Cassez-Vallarta

En marzo del 2018 se publicó Una novela criminal, novela documental o novela ficción como la clasificó su autor Jorge Volpi, basada en el expediente de la causa criminal contra Israel Vallarta y Florence Cassez, como presuntos secuestradores de tres personas, entre ellas un niño. Dicha publicación fue la base de la serie documental —cinco capítulos— sobre el controvertido caso estrenada el pasado jueves en Netflix y que, durante el fin de semana, obtuvo elevados niveles de audiencia.

En el documental se comprueba que la aprehensión difundida “prácticamente en vivo”, —según lo dicho al aire por Pablo Reinah— el reportero que transmitió, a las 6:47 horas del 9 de diciembre del 2005, el operativo desde el Rancho Las Chinitas para el noticiero Primero Noticias de Carlos Loret de Mola, fue un montaje de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) al mando de Genaro García Luna, quien no apareció durante la acción, no así su mano derecha Luis Cárdenas Palomino, quien, enfundado en un abrigo negro, se muestra, fugazmente, en el video.

La serie documental comprueba lo que Volpi, uno de los productores y comentarista de la serie, escribió en su precitada novela sobre “una ficción meticulosamente construida por la AFI (…) los agentes no corren ningún peligro (…) los supuestos secuestradores han sido capturados mucho antes que aparezcan en pantalla (…) las tres víctimas han sido rescatadas mucho antes, sin que sepamos dónde y cuándo (…) nada de lo que se ve en la pantalla es real”.

Sin más constancia que el dato que le dio Cárdenas Palomino, el reportero Pablo Reinah, denominó a Florence Cassez esposa y cómplice de Vallarta. La francesa reclamó: “No tengo nada que ver. No soy su esposa”. Y subrayó reiteradamente que no sabía nada sobre los secuestros. Enseguida, Reinah, con tono de Ministerio Público, interrogó a un evidentemente golpeado Israel Vallarta, asido del cuello por una mano fuerte y controladora perteneciente a Cárdenas Palomino, que evitó salir a cuadro, a quien el detenido veía de reojo cada vez que contestaba una pregunta como para saber si eso estaba en el guión o no. En un momento dado Israel emitió un lamento de dolor. ¿Le duele algo? —preguntó el entrevistador. Sí, señor; dirigiendo su mirada al policía dijo: “Usted me pegó” ¿Quién le pegó? —interrogó Reinah. Al sentir el apretón sobre su cuello, Vallarta contestó vencido: “Nadie”.

Lo que dijo al final del presunto reportaje Pablo Reinah, tuvo un fuerte aroma a chayote: “Carlos, una palomita más para la Agencia de Investigación”.

En entrevista reciente, exclusiva para la susodicha serie documental, Loret de Mola, reconoció que la transmisión del montaje fue una misión terrible; que los golpes y jaloneos a Vallarta debieron haberse hecho notar. “Periodísticamente se debió de haber dicho”. Categóricamente declaró: “Ese día nadie me dijo esto es una mentira, esto es un montaje, esto es un invento (…) Viví el peor día de mi vida laboral y me vine a dar cuenta mucho tiempo después”.

Dos meses posteriores a los hechos, Carlos Loret de Mola, en el mismo noticiero, pidió una disculpa a la audiencia por la trasmisión de una falsedad. Gracias a la intuitiva reportera Yuli García y al equipo de Atando Cabos encabezado por la periodista Denisse Maerker, el caso tomó otros derroteros. Las sospechas del montaje realizado por la AFI se confirmaron frente a su autor, García Luna.

Capítulo aparte forman las actuaciones de los expresidentes Felipe Calderón y el francés Nicolas Sarközy, quienes escalaron el conflicto de los derechos humanos de Florence a una lucha política a nivel personal. También hubiera sido interesante que los creadores de la serie pudieran haber entrevistado al exdirector de la AFI, cosa imposible dado que éste se encuentra en Nueva York en calidad de reo (jete).

