Mentir en forma consciente es saber lo que el engaño representa y que mediante él se busca obtener un beneficio personal calculado. Los sicólogos mantienen que mentir consistentemente puede convertirse en un desorden patológico de la personalidad. En un caso extremo puede desembocar en mitomanía que hace que la persona pierda el discernimiento de lo que es realidad y verdad, de la fantasía. Construye así un mundo paralelo que está convencido que es el real.

A lo largo de casi 850 conferencias mañaneras, el presidente ha mentido diariamente, con maquiavelismo y perversidad, para alcanzar un objetivo propio. Los que no creen en su construcción de un país paralelo fantasioso con sus “otros datos” simplemente están equivocados. La única realidad válida es la que nos receta en cada mañanera.

Ningún líder del mundo ha adoptado la práctica de una conferencia diaria. Las mañaneras de López Obrador no son ruedas de prensa porque en realidad no responde preguntas, no persiguen la transparencia del quehacer gubernamental porque no se ofrecen formalmente documentos de respaldo y sustento, no son un ejercicio de rendición de cuentas de políticas públicas pues no hay una revisión ni evaluación cuidadosa con los miembros del gabinete, y no son informativas porque no presentan información con rigor. No tienen un guión prestablecido con orden, sino que se desarrollan con la improvisación y las ocurrencias del único protagonista. Entonces, ¿qué son las mañaneras? Son un instrumento populista muy bien calculado de propaganda mediante el cual el presidente controla la narrativa y la agenda nacional con la finalidad de fortalecer su poder autocrático para fines electorales de sus candidatos. La propaganda se hace atractiva para la masa entre más se desprestigie, denoste y descalifique a personas y grupos con mentiras y se fabriquen enemigos imaginarios.

Afortunadamente queda un buen registro para la historia de los embustes que son la mañaneras gracias a la labor de Luis Estrada y su taller de comunicación política SPIN. Desde el inicio de este gobierno, SPIN lleva un recuento diario pormenorizado de las afirmaciones no verdaderas que se vierten en las mañaneras. Su análisis del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2021 lo acaba de publicar Estrada en el muy recomendable libro “El imperio de los otros datos. Tres años de falsedades y engaños desde Palacio” (Editorial Grijalbo). Así, en el periodo referido que corresponde a 740 mañaneras, SPIN identificó las siguientes afirmaciones no verdaderas: 55,042 afirmaciones no comprobables (74 en promedio por conferencia), 5,797 promesas (8), compromisos 4,241 (6), falsas 1,788 (2), lo que da un total de 66,868 (90). El presidente es un mentiroso contumaz por su forma sistemática y deshonesta de engañar a la sociedad.

Estrada concluye que el presidente reitera su maniobra diaria “de adoctrinamiento, en la que se privilegia la propaganda sobre la información, y donde decide qué contar y cómo, a pesar de que, al carecer del respaldo que lo sustente, la información no tenga el impacto noticioso que espera” (página 211).

Twitter: @frubli