San Valentín, fue un sacerdote católico que vivió en Roma en el siglo III. Cuando el emperador Claudio II decidió prohibir el matrimonio entre los jóvenes; con el argumento de que los solteros eran mejores soldados ya que no tenían ataduras para ir a la guerra. Sin duda que Claudio II desconocía algunos aspectos de la naturaleza humana con relación al matrimonio. Conozco algunos casados que con gusto irían a la guerra con tal de librarse del yugo matrimonial.

Pero la historia cuenta que Claudio II prohibió que los jóvenes –la información no especifica la edad- contrajeran matrimonio. Al religioso Valentín, futuro santo, no le pareció justo que las parejas jóvenes no pudieran casarse por lo que se dedicó a casar chavas con chavos de manera clandestina. Hasta que la información llegó a oídos del emperador quien en una conferencia mañanera acusó a Valentín de conspiración contra las instituciones nacionales.

Como en ese entonces la fiscalía sí funcionaba y no otorgaba el perdón y cuenta nueva a nadie, Valentín fue hecho prisionero. Fue ejecutado el 14 de febrero del año 270. El Papa Gelasio I designó el 14 de febrero del año 494 el primer día oficial de San Valentín, patrono de los enamorados. La designación duró 15 siglos, fue en 1969 bajo el pontificado de Paulo VI, cuando fueron descontinuados muchos santos que San Valentín salió de la nómina celestial. Así fue como el amor se quedó sin santo pero con fecha de celebración; porque para entonces el día del amor ya se celebraba –y se sigue celebrando- el 14 de febrero en todo el mundo (cristiano-mercantil).

Declaraciones de amor

Recuerdo algunos consejos proporcionados por el dibujante argentino Juan Carlos Colombres de cómo debe uno declarar su amor a una mujer, cito de memoria.

1. Antes de conocerte no sabía lo que era el amor. Ahora lo sé porque anoche consulté el diccionario.

2. Desde el segundo día que te conocí, mi corazón latió por ti. El primer día no porque tenía muchas cosas qué hacer.

3. Ahora que estamos solos en el campo, te diré un secreto: cuando te miro siento por todo mi cuerpo un cosquilleo. No sé si porque estoy enamorado de ti o porque estamos sentados encima de un hormiguero.

4. Te aseguro que mi amor por ti fue a primera vista. Te lo juro por mis lentes de contacto.

5. Para no decirte de golpe que te quiero, desde hoy sólo te diré te qui...

6. (Si la novia es heredera de una gran fortuna) Te reitero que te quiero a ti y no a tu dinero. Para demostrártelo en cuanto nos casemos me lo gastaré todo.

Rompimiento

Colombres, que colaboró muchos años con la revista española La Codorniz, con el seudónimo de Landrú, también enlistó varias excusas para romper un noviazgo. Aquí las que recuerdo y algunas propias.

1. ¿Me quieres, palomita? Yo no.

2. ¿Me encuentras menos cariñoso que otras veces? Es posible porque estoy enamorado de tu amiga Lorena.

3. Anoche conocí a una morena sensacional. En cambio a ti cada día te encuentro más fea.

4. He decidido irme cuatro meses a Europa.

5. No sé qué me pasa que cada día me caes más gorda.

6. Tú, ¿con minifalda? Pero si tienes las piernas llenas de celulitis.

7. ¿Hoy es tu cumpleaños? Pues a mí me vale madre.

8. ¿Cómo te va, imbécil?

9. ¿Qué te parece si nos dejamos de ver un tiempo? Creo que estamos saturados uno del otro.

10. No eres tú, soy yo.

Peligro

Como será de peligroso el matrimonio que se dice Fulana y Perengano contrajeron matrimonio. Contrajeron como quien contrae gripa, influenza, varicela o viruela loca.

Cualidades del amor

Antes de seguir adelante y con el fin de que no se me juzgue políticamente incorrecto misógino o machista, les diré a las lectoras que las excusas para el rompimiento de un noviazgo funcionan igual de hombre a mujer que de mujer a hombre.

Lo mismo el peligro que entraña el matrimonio. Por lo que respecta a las declaraciones de amor son un inocuo divertimiento. Dicho lo cual voy a ilustrar a las lectoras y a los lectores con algunas cualidades del amor:

El amor es ciego, por eso se utiliza el tacto. El amor es eterno; esto es una gran verdad; lo que cambia y muere es el sentimiento de los que en un tiempo se dijeron enamorados. El verdadero primer amor es el último; los anteriores fueron ensayos. Siempre se ama hasta la muerte; hasta la muerte del amor. Un amor no correspondido no es un amor; es un problema de conducta.

WhatsApp

Que este 14 de febrero lo celebren con la persona que es tan especial; con la que han compartido momentos de pasión, de buen humor y amor sin igual. Diviértanse, gocen y disfruten al máximo el momento de este día. Pero no se pasen de cabrones después váyanse con sus esposas.

