El contexto importa. Cuando Carlos Slim Helú dice enfrente del presidente López Obrador que el crecimiento no es tan importante está mandando un mensaje que vale la pena tratar de interpretar, ¿es una muestra de apoyo al presidente, de cara a los malos datos económicos? ¿Estamos ante una forma velada de expresar que el 2019 fue un año perdido en términos de crecimiento y mejor debemos enfocarnos en el 2020?

El contexto importa. México es un país presidencialista y en un acto público se dicen cosas que no se dirían en privado. Las palabras sirven para conciliar, para tender puentes o por razones que trascienden al acto. En muchos casos, se espera que las palabras no sean tomadas al pie de la letra. Es difícil imaginar al ingeniero Slim diciendo al directivo que está a cargo de una de sus empresas: “estamos ante una situación en la que el crecimiento puede ser cero, pero eso no es lo importante”.

El contexto importa. El hombre más rico de México participa en una conferencia mañanera del presidente y al tomar el micrófono le está hablando a millones de personas que no están en Palacio, pero escuchan sus palabras a través de la radio, la televisión, el Internet y las redes sociales. Cuando él dice “el crecimiento no es lo importante”, esas palabras adquieren otra dimensión, por el evento, por la escala y por la infinidad de contextos en los que serán escuchadas o leídas. Algunos de los admiradores de AMLO tendrán todo el derecho a afirmar: “mi presidente tiene razón en eso del crecimiento, hasta Carlos Slim piensa lo mismo que él”.

El crecimiento importa y también importa lo que el ingeniero Slim diga al respecto. Es un líder en la comunidad de negocios y una referencia obligada cuando se trata de tomar la temperatura a la economía de este país. Hace pedagogía o educación económica en el momento en que opina de un tema que es de coyuntura, pero también una asignatura pendiente, no del 2019 sino desde hace varios años.

El crecimiento importa y hay que decirlo con toda claridad: no tiene sustituto. Importa para generar desarrollo, como quiere el presidente López Obrador, pero también para dar vida y viabilidad a las inversiones productivas, en consonancia con lo que postula Carlos Slim. No basta el crecimiento para generar desarrollo ni para detonar inversiones productivas. No basta, pero sí hace la diferencia.

El crecimiento económico le da más ingresos al gobierno porque las actividades de consumo, inversión y exportaciones pagan impuestos que terminan en las arcas del gobierno. El crecimiento económico produce un círculo virtuoso, porque genera consumo e inversión que a su vez se convierten en más crecimiento.

El crecimiento económico se expresa en números, pero tiene que ver con muchas otras cosas. Un país que tiene muchos años de crecimiento sostenido tiende a verse a sí mismo bajo una luz más optimista y, en consecuencia, toma más riesgos económicos y genera más oportunidades para sus habitantes. Un país que lleva mucho tiempo estancado o decreciendo se achica también en ambiciones, produce menos oportunidades y se deprime, en más de un sentido de la palabra. ¿Qué quiso decir Carlos Slim con aquello de que el crecimiento no es lo importante?