Jerome Powell, presidente de la Fed, volvió a reiterar que la expectativa del banco central es que la elevada inflación sea un asunto transitorio y que tienda a disminuir al cabo de algunos meses.

La inflación anual en Estados Unidos es 5.4% hasta junio. Los indicadores que excluyen elementos temporales como el aumento de precios de energía o alimentos, el incremento de casas, etc. para tratar de dilucidar la verdadera tendencia de la inflación se ubican también en números que no se veían hace tiempo, muy superiores al 3%, muy lejos del objetivo de largo plazo establecido por la Reserva Federal (Fed).

Sin embargo, el día de ayer el presidente de la Fed, Jerome Powell, en su comparecencia ante el Congreso volvió a insistir en que la inflación tan elevada es producto de la base de comparación contra el año pasado y de los problemas propiciados por la interrupción de cadenas de suministro en varios sectores; asimismo, mencionó que la demanda elevada en el sector de servicios y el de hogares ha tenido especial efecto sobre la inflación.

Dicho esto, el Sr. Powell volvió a reiterar que la expectativa del banco central es que la elevada inflación sea un asunto transitorio y que tienda a disminuir al cabo de algunos meses.

Powell volvió a centrar su óptica en los avances en el mercado laboral en donde se mostró satisfecho de lo logrado hasta ahora, pero advirtió que aún falta un trecho grande para alcanzar la situación de empleo que pretende la Fed.

Sugirió que se seguirá discutiendo el tema de la disminución de las recompras de bonos, y que anunciarán con tiempo si hay un cambio importante en ese aspecto.

En resumen, la Fed no altera la expectativa de movimiento de las tasas de referencia. Lo más probable es, a menos que haya una sorpresiva inflación persistente por encima de los estimados, que la Fed no modificará las tasas (actualmente en cero) en el transcurso de los próximos 12 meses.

No piense que el Banco de México podría hacer lo mismo. En México la inflación también ha superado por mucho las expectativas en lo que va del año. La tasa anual es del doble del objetivo; la subyacente, que excluye elementos de precio volátil, también se ubica en niveles superiores al 5 por ciento.

No obstante, hay diferencias sustanciales. La inflación en México ha subido en casi en todos los rubros y la expectativa de un descenso depende de condiciones particulares como la tendencia de los precios de la energía y de los servicios entre otros. Generar un movimiento de reversa en las expectativas de inflación para los siguientes doce meses será complicado para Banxico, el mismo instituto lo ha reconocido: la expectativa es que la inflación descienda a niveles cercanos al objetivo hasta el segundo trimestre del año próximo.

Entonces, lo que hará la Junta de Gobierno es mantener un ciclo de alza de tasas. Los estimados de los analistas estiman al menos un punto porcentual en los siguientes nueve meses. Los futuros de la tasa interbancaria TIIE descuentan lo mismo y aumentos adicionales en una perspectiva de doce meses.

Las decisiones de política monetaria en México no replicarán en los próximos doce meses lo que haga la Fed. Lo que veremos será el sostenimiento de un diferencial alto que, ojo, podría hacerse mayor si la Fed por algún motivo adelanta sus planes de retiro de estímulos; ello solo obligaría a Banxico a ajustar al alza en mayor medida las tasas domésticas.

Lamentablemente navegando en las mismas circunstancias veremos caminos opuestos. Los mandatos son distintos. En el caso de Banxico es exclusivamente controlar la inflación. No decimos que no esté haciendo lo correcto. Simplemente le queremos advertir que no pasará lo mismo que los mercados en el exterior, al menos el de Estados Unidos.

*Rodolfo Campuzano Meza es director general de Invex Operadora de Sociedades de Inversión.

Twitter: @invexbanco

perspectivas@invex.com