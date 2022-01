Apenas fue un escarceo. Una diferencia de criterios en el seno del Consejo General del INE, inoportuna en el momento en el que el órgano autónomo solicitó a la Secretaría de Hacienda una ampliación presupuestal —1,700 millones de pesos— para llevar a buen puerto la consulta sobre la revocación de mandato, dentro de cuatro meses.

Una diferencia entre los consejeros, remarcada por el mandato judicial de elegir a una nueva presidenta para el Instituto Electoral de Querétaro, tras de la revocación del nombramiento Teresita Adriana Sánchez Núñez, impugnado por no cumplir los requisitos de elegibilidad.

Procesada por la Comisión de Vinculación con órganos locales, que encabeza Dania Ravel, la designación no procederá de acuerdo a la decisión de los magistrados electorales. Ese revés, de acuerdo a la consejera Beatriz Claudia Zavala, pudo evitarse si hubiera prosperado el proyecto mayoritario de llevar a una exasesora de la presidencia del INE a esa posición. Y en la ejecución de la sentencia debían actuar “con mucha seriedad y consistencia”.

El Tribunal Electoral mandató al INE a designar a una sustituta, entre las dos aspirantes que llegaron a la evaluación final y no resultaron ganadoras, pero los consejeros electorales prefirieron remarcar su independencia, declarar desierto el procedimiento de elección y denunciar lo que consideran acciones de amedrentamiento.

Y es que Sánchez Núñez habría engañado a las autoridades queretanas para obtener su constancia de residencia, lo que generó una investigación de oficio que podría derivar en sanciones administrativas. Además de su paso por la Junta General Ejecutiva, la candidata invalidada forma parte del servicio profesional y mientras concluye esta polémica, será acuerpada por sus compañeros.

Pero a la mayoría de los consejeros electorales no les gusta que se cuestionen sus capacidades o sus decisiones. Y en vez de reconocer su error, dejaron ver una probable violencia política de género presuntamente cometida por quienes impugnaron a la exfuncionaria del INE.

¿Sánchez Núñez mintió sobre su residencia? ¿O las resoluciones del Consejo General son infalibles? Sobre esa decisión y la reiterada negativa del INE de rechazar la devolución de 500 millones de pesos de prerrogativas recibidas por Morena en el 2020 y 2021, Lorenzo Córdova deslindó responsabilidades y rechazó acusaciones sobre actitudes autoritarias, tiránicas o despóticas formuladas por los dirigentes del partido gobiernista.

El INE acatará las resoluciones judiciales. Pero también resistirá embates mediáticos y acosos de otros órganos, insistió Córdova Vianello, quien nuevamente se quejó de la denuncia penal interpuesta por el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio José Gutiérrez. “Éstas siguen su curso y la fiscalía sigue haciendo indagatorias”.

Entre la interpretación y el cumplimiento de las leyes, el INE transita por caminos escabrosos. En el caso de la petición morenista de regresar recursos que fueron recibidos por al partido político en el ejercicio fiscal 2021, los consejeros electorales se atuvieron a la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral.

Morena renunció a 827 millones de pesos en el 2020 y otros 252 millones de pesos, el año pasado. Esos recursos no fueron ejercidos por el partido en actividades electorales y su intención es que fueran reconducidos para la compra de vacunas.

Pero no fueron devueltos a la Tesorería de la Federación oportunamente. Y sólo podrá ser reingresado a las arcas federales cuando la autoridad electoral haga la fiscalización a los partidos, correspondiente al ejercicio fiscal del 2021.

“Si hay intención, si algún partido quiere devolver alguna parte del dinero que le corresponde en enero, le recomiendo que manden el oficio correspondiente que es la ruta correcta para solicitar que no se reciba, hoy o a más tardar mañana, porque si no, después, ya no se va a poder devolver”, decretó el consejero presidente. Los consejeros electorales, por mayoría, llamaron a las fuerzas políticas a apegarse a los criterios vigentes y alejarse de estridencias.