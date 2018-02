A casi dos años de la primera visita del papa Francisco a México, aún no se sabe a ciencia cierta cuánto fue el costo para que el sumo pontífice pisara el Estado de México, la Ciudad de México, Chiapas, y Chihuahua. Y es que a la fecha existe un sector compuesto por empresas, ONGs y organismos sociales muy atento a la petición ingresada el pasado 17 de enero al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que encabeza Francisco Javier Acuña, para conocer de primera mano todos los detalles del gasto, logística, proveedores e involucrados en la gira del papa Francisco.

El escándalo viene porque empresas involucradas en el evento no han podido cobrar por sus servicios. De hecho, no se sabe con certeza las instancias del gobierno federal, estatal o municipal que estuvieron a cargo de la visita, porque se reparten la culpa de la deuda. Un penoso caso como este es el que se ha vivido en Chile, donde empresarios enfurecidos salieron a la calle para manifestar su enojo por los 10 millones de dólares que calculan costó la visita de Jorge Mario Bergoglio. En México se habla de alrededor de 200 millones de pesos, pero lo que más llama la atención es que aún se desconozca las firmas que le entraron al quite y, peor aún, si ya les pagaron.

¿Save occelli?

En Save The Children capítulo México ya no saben qué responder ni qué hacer cuando buscan al hermano incómodo de su presidenta, Cecilia Occelli. Y es que Guillermo de Jesús Occelli González declaró como oficinas fiscales de por lo menos tres empresas suyas las que hoy ocupa la organización líder en la defensa de los niños, cuya CEO es María Josefina Menéndez, Maripina. A tal grado de preocupación e incomodidad han llegado, que trascendió que en el marco de la reunión de su comité, le pidieron a Cecilia que intervenga para una cita entre su hermano Guillermo y los abogados de MetalCorp, a quienes debe 2.5 mdd por mineral de hierro que no entregó.

Todo esto además con el respaldo de otra empresa suya, llamada Darma Pacífico Exports, y una tercera empresa implicada también con el domicilio en San Ángel Inn, Grupo Minero América Latina Global, a la que Semarnat le dio permiso para explotar la mina de mineral de hierro La Magna, en Colima. Funcionarios de la PGR y de Sedena han llegado al lugar en busca de Guillermo de Jesús. Coincidencialmente, cuando el caso se profundiza, la página de MetalCorpGroup fue hackeada la semana pasada. Así las cosas.

Voz en off

Hoy se hará la presentación de MuuWho, una red social laboral, la cual tiene aspectos muy interesantes: ofrecerá dinero por la red de contactos y por recomendar a tus amigos. Además, pretende ayudar tanto a grandes empresas como a aquellas que se consideran pequeñas, lo que las fortalecerá sin duda para tener a los mejores candidatos... Teniendo muy bien peinaditos y puntuales al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, al secretario de Marina, Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, y al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, se dio el banderazo de inicio de obra del libramiento Antón Lizardo, el cual sin duda, como se dijo en el acto, trae beneficios económicos y empleos para los ciudadanos de la entidad. Esto forma parte de la ampliación y modernización de los puertos de Veracruz y Tuxpan...