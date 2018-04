En la recta final que definirá al próximo presidente de México, se promueve la creación de un Consejo Fiscal Independiente, como una figura independiente al gobierno en turno que sirva de contrapeso y encienda las alertas cuando detecte que se eleva de manera excesiva el gasto o el endeudamiento públicos.

Sería un organismo técnico, apolítico y apartidista que preserve y garantice la estabilidad macroeconómica. Un organismo con un perfil parecido al del Banco de México. Con independencia del poder Ejecutivo y del poder Legislativo.

Un organismo con opinión vinculante tanto para el jefe del Ejecutivo como del Congreso. Y que eventualmente extiende la supervisión a los estados de la República mexicana.

¿Qué vigilaría? Específicamente tres temas: 1.- Que el presupuesto tenga bases realistas (evitar aquellas propuestas que no tengan fuentes claras de financiamiento); 2.- Que las fuentes de ingresos sean realistas (que no se proyecten elevados para ganar más; 3.- Que la deuda no ponga en riesgo la estabilidad macroeconómica.

Organismo técnico y diferente

Además, sería completamente diferente a lo que existe hoy. La Auditoría Superior de la Federación que encabeza David Colmenares tiene facultades de supervisión, pero con el espejo retrovisor, porque revisa lo pasado o la Secretaría de la Función Pública de Arely Gómez, cuya tarea está enfocada en la sanción, más que en la prevención.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), las calificadoras y el propio Congreso no detectaron, por ejemplo, durante esta administración, el crecimiento de la deuda en 80 por ciento.

Sería distinto incluso al análisis que realizan cotidianamente los mercados, cuyos objetivos son distintos.

Por todo ello sería importante que existiera en México un Consejo Fiscal Independiente eminentemente técnico que esté supervisando en tiempo real al gobierno en materia económica.

Para circunstancias difíciles y normales

Frente a la incógnita de quién gobernará a México, lo cierto es que más valdría contar con un Consejo Fiscal Independiente.

Pero hay que decirlo con franqueza. Valdría la pena tener un Consejo Fiscal Independiente por si gana Andrés Manuel López Obrador, el candidato de Morena, que ha prometido cambiar radicalmente el modelo económico y revertir las reformas económicas. En este escenario, una institución de esta naturaleza tendría un valor máximo.

Sería igualmente valioso para el caso de que gane cualquier otro de los candidatos que represente la continuidad en el modelo económico: Ricardo Anaya, José Antonio Meade, Margarita Zavala o Jaime Rodríguez.

El Consejo Fiscal Independiente permitiría vigilar en tiempo real la aplicación de las políticas económicas y evitaría descalabros en materia de gasto y endeudamiento.

En otra palabras, la constitución de un Consejo Fiscal Independiente serviría tanto para casos extremos como para los que aparentemente no lo son.

Ventana de oportunidad

La posibilidad de instaurar esta figura en México se ha promovido desde hace tiempo, pero en el gobierno federal no ha sido bien recibida la propuesta.

Sin embargo, el Centro de Estudios Económicos y Sociales que encabeza Luis Foncerrada no quita el dedo del renglón y está buscando la posibilidad de que la iniciativa la acojan los partidos políticos y prospere en el poder legislativo para su eventual aprobación antes de que concluya este año.

A nivel internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos que encabeza el mexicano José Ángel Gurría recomienda a todos los países la constitución de un Consejo Fiscal Independiente. El FMI también lo recomienda.

Paradójicamente y según fuentes cercanas al tema, el propio exsecretario de Hacienda habría eliminado la sugerencia del Consejo Fiscal Independiente para México.

En nuestro país, la idea de un Consejo Fiscal Independiente ha sido francamente rechazada por el actual candidato presidencial y exsecretario de Hacienda, José Antonio Meade.

La ventana de oportunidad está abierta. No para la actual, pero sí para la siguiente legislatura e incluso podría concretarse antes del fin de año.

Atisbos

TURISMO.- Ayer inició en Mazatlán, Sinaloa, la 43 edición del Tianguis Turístico con la expectativa de que la derrama turística supere 350 millones de pesos. El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, ha dado impulso extraordinario a la industria y al mismo tiempo reconoce que el principal reto es la inseguridad. La interrogante es si México podrá dar un salto adicional en el ranking mundial de turismo.

POLÍTICA.- Cuántos empresarios y exfuncionarios tendrán el valor de pronunciarse como lo hizo el fin de semana el rey del ajo, Javier Usabiaga, al reconocer públicamente su apoyo al candidato José Antonio Meade.

GRILLA.- Que las declaraciones del director de Pemex, Carlos Treviño, levantaron ámpula entre algunas sensibles organizaciones de gasolineras. Dicen en su defensa que sí están obligados a informes volumétricos. Lo cierto que 100 gasolineras han sido castigadas por comprar y vender huachicol.