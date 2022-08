Banamex, puja candente

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló ayer que habló con Jane Frazer, presidenta mundial de Citi.

No dió mayores detalles de la conversación pero informó que la CEO de Citi le mencionó que de acuerdo con sus análisis, México está entre los países más atractivos para la inversión en el mundo.

Más específicamente. La India y México. Y de América Latina, México en primer lugar.

No dijo más. Pero fue una conversación más extensa. Citi, como es público y conocido, está en pleno proceso de venta de Banamex. De acuerdo con fuentes de confianza, el Presidente de México y la CEO de Citi sí habrían abordado el tema de venta de Banamex.

La ejecutiva bancaria le habría dicho al Jefe del Ejecutivo mexicano que está muy contenta porque la venta de Banamex va muy bien.

Y que ha encontrado mucho interés por parte de los inversionistas y que los postores, que están participando en el proceso, son actores muy importantes. Jane Frazer le habría reiterado el interés que tiene Citi por continuar en México a través de la banca corporativa y de inversión.

Hay que recordar que al colocar en venta a Banamex, Citi necesita una nueva autorización para realizar ese tipo de negocio bancario.

De ahí que la CEO de Citi le comentó al Presidente de la República que México está entre los países más atractivos para la inversión en el mundo. Más allá de la conversación, lo que es evidente, es que el proceso de venta “está candente”.

Ya avanzó de su primera fase, en la que los postores presentaron sus ofertas no vinculantes y de la que fue descartado el Banco Santander de Ana Botín.Los contendientes que continúan pujando son: Banorte, de Carlos Hank Rhon; Inbursa, de Carlos Slim Helú; Grupo de México, de Germán Larrea y Mifel, encabezado por Daniel Becker y un grupo de inversionistas.

Todos son postores muy sólidos y con financiamiento garantizado para realizar la operación de compra.

El proceso ya está en la fase de due dilligence. Los postores revisan la evolución histórica del negocio, la calidad de los activos y pasivos.

Posteriormente vendrá la presentación de las ofertas vinculantes por parte de los postores.

Cálculos extraoficiales afirman que en noviembre podría determinarse quién es el ganador. La venta de Banamex es una operación muy relevante para Citi. Es parte del cambio de paradigma que se está registrando a nivel mundial.

Además representa un desafío para la institución, lograr una buena venta que mantenga su prestigio a nivel internacional.

Para el Presidente de México, es una oportunidad histórica. Le toca autorizar la venta de una de las más importantes financieras en México.

Férreo crítico de la privatización y luego de la extranjerización de la banca, podría convertirse en el Presidente de México que nacionalizó un banco. Y de acuerdo con las sugerencias iniciales que ha expresado y que con los días ha convertido en condiciones, la venta tiene que hacerse a un grupo de inversionistas mexicanos.

Es un hecho que el deseo presidencial se cumplirá. Banorte, de Hank Rhon, de acuerdo con la mayoría de los análisis bancarios, es el que mayores sinergias podría alcanzar con la compra de Banamex.

Hasta ahora la percepción es que Banorte es el que mayores posibilidades tiene de ganar.

El presidente López Obrador ha manifestado públicamente su reconocimiento a esa institución por el apoyo que siempre le brindó.

Banorte aunque efectivamente tiene inversionistas internacionales, todas las decisiones de operación se toman en México.

Inbursa, de Slim, tiene solidez y ha mostrado especial interés. Habrá que ver cómo le va en la puja. Es ampliamente conocido el pragmatismo y la experiencia del presidente de Grupo Carso, que le impiden hacer ofertas que no sustenten los números fríos.

También tiene cercanía y confianza con el Jefe del Ejecutivo. Grupo México de Larrea, no tiene tanta cercanía, pero a últimas fechas, ha avanzado en ese sentido. Ha trascendido que en su equipo, para la puja, están el ex secretario de Hacienda, Pedro Aspe (con Carlos Salinas de Gortari) y Javier Arrigunaga (ex director de Fobaproa) y actual presidente de Aeroméxico.

Larrea es un postor que no tiene banco. ¿Le convendrá a Citi vender a un grupo minero?

Y Mifel, de Becker, se dice que ha logrado un respaldo financiero muy importante y desde la ABM ha mantenido una buena relación con el Presidente de la República.

La puja está candente, como dicen.