A pesar de que la semana pasada dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador “es de sabios cambiar de opinión”, la realidad ha probado que hacerlo, para el Ejecutivo Federal, es inaceptable, sería aceptar una equivocación.

Quizá por eso pasó inadvertido el globo de sonda lanzado en Baja California, el que sugirió la posibilidad de ampliar el número de “mañaneras”, para responder a declaraciones, opiniones y críticas a lo dicho a primera hora.

Intentarán con “brieffings” logran lo que no han logrado con el “mañanero” modelo de comunicación; doblegar a los medios tradicionales. Ojalá y sepan que los “brieffings” requieren de muy buenos voceros.

UIF: ah, los recuerdos de “the good old times”

En 1987, al rendir Fernando Gutiérrez Barrios su Primer Informe como Gobernador de Veracruz, acudió a Xalapa tal multitud de políticos, empresarios, líderes sindicales y sociales que aquello parecía informe presidencial.

Tal celo despertó que corrieron lo que hoy sería “fake news”. Decían que, al calce de las invitaciones, en alusión a la carrera en las áreas de inteligencia de don Fernando, se leía: “ojalá pueda acompañarnos para leer juntos su expediente”.

Han pasado 34 años y en los lavaderos políticos hay quienes afirman que hoy, una invitación que nadie rechazaría diría: “ojalá y podamos entrevistarnos para leer el expediente que sobre usted integró la UIF”. Ah, el inmortal Lampedusa.

Oncológicos: ¿y si muestran su llegada en TV?

He llegado a niveles absurdos el debate por la discusión por el desabasto de medicamentos para los niños con cáncer, como la tontería dicha por el subsecretario de Salud Hugo López Gatell, al acusar de “golpistas” a los reclamantes.

Hace cinco semanas las autoridades dijeron en Palacio Nacional que los oncológicos para niños “ya venían en camino”. No llegan, pero si se dice que ya se adquirió un gran lote con empresas de Corea.

En lugar de criticarnos e inventarnos subversivos propósitos a quienes nos indigna la indiferencia oficial ante el sufrimiento de niños enfermos, por qué no nos han callado la boca y, cada vez que llega un embarque de oncológicos lo transmiten en la TV, como hacen con los embarques de vacunas.

NOTAS EN REMOLINO

¿Qué no quiso declarar el ex director de Pemex Emilio Lozoya que lo vuelven a presionar con una orden de aprehensión de la FGR contra su hermana?... Mañana cumple dos años la Guardia Nacional. Poco a poco maduran, pero los dejan como señalización carretera si los altos mandos les ordenen no confrontar a las bandas criminales... Qué afán de hacer el ridículo de un hombre tan inteligente como Mario Delgado. Le reclama al INE que no promueva la farsesca “consulta popular” del uno de agosto próximo y queda como ignorante, pues la Cámara de Diputados fijó como fecha para iniciar la promoción el próximo 15 de julio... Una grifesca confusión crea la decisión de la Suprema Corte sobre la inconstitucionalidad de la prohibición del uso lúdico de la marihuana, pues, aunque no haya reglamento todavía, ¿cómo justificarían detener a los que decidan empezar a consumirla públicamente hoy mismo?... “Mis enemigos son sus enemigos”, pudo ser el desesperado argumento del gobernador chihuahuense Javier Corral para que el Presidente López Obrador lo salve de eventuales vendettas...