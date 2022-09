América Latina y el Caribe en Mondiacult 2022

"No hay ningún país, por avanzado o desarrollado que sea, que no sufra una fisura social…que curar y ahí es donde entra el profundo poder de la cultura…donde se vuelve indispensable y no accesoria",

Alejandra Frausto

El panorama mundial ha cambiado profundamente, alertando a las naciones sobre la importancia de promover la cultura y la educación como herramientas para fomentar el desarrollo sostenible. En este contexto, la Unesco ha convocado en México, después de 40 años, a la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible –Mondiacult 2022–, que inició el 28 de septiembre y se extenderá hasta el 30 del mismo mes.

Cinco grandes consultas regionales sirvieron de base para construir este magno evento, las cuales permitieron identificar prioridades. En el caso específico de América Latina y el Caribe, la consulta estuvo centrada en la importancia de la diversidad cultural lingüística, así como en la cultura como impulsor de la paz, temas a los que la región dedicará especial atención en Mondiacult.

Hoy en día, ningún continente del mundo se salva de enfrentar los nuevos retos que nos acechan como humanidad. El racismo, la xenofobia y la intolerancia han permeado en nuestras sociedades, incitando actos de discriminación y violencia. México, en ese sentido, ha tomado una postura clara y firme: su vocación pacifista lo llevó a promover ante tribunales de Estados Unidos una demanda en contra de diversos fabricantes de armas, por acciones negligentes que alientan el crimen organizado y la violencia, males que sufre toda América Latina y el Caribe. Por ello, la promoción de la paz será un eje que el gobierno mexicano buscará posicionar en Mondiacult 2022.

Otro tema que México pondrá al centro de la mesa es la importancia de salvaguardar la memoria histórica a través de la restitución y protección de bienes culturales, prioridad en materia de política exterior que nos lleva a combatir su tráfico ilícito –flagelo que ha afectado de manera particular a nuestra región desde la época de la Conquista–. El compromiso de México con esta causa ha permitido repatriar miles de piezas, no solo mexicanas, sino también de nuestros países vecinos. Por ejemplo, en 2020 México hizo entrega de más de treinta piezas arqueológicas incas al gobierno de Perú, las cuales fueron recuperadas por nuestro país.

Nuestra región tiene un sustancioso patrimonio cultural que ha sido heredado desde épocas prehispánicas; poseemos un vasto acervo que ha sido reconocido por la Unesco al inscribir 147 bienes y sitios en la lista de patrimonio mundial. Por ello, tenemos un deber conjunto de proteger la historia reflejada en los fragmentos de cultura, arte y folklor que nos dan sentido, pertenencia y un legado vivo. Mondiacult surge así como una oportunidad para discutir sobre estos aspectos.

Asimismo, a fin de seguir fortaleciendo la cooperación entre las naciones, particularmente al interior del espacio iberoamericano, en el marco de Mondiacult, la Secretaría General Iberoamericana (Segib) ha invitado a sus miembros a un encuentro de trabajo destinado a reflexionar sobre las políticas culturales en la región y las oportunidades de intercambio de buenas prácticas en la materia. Será un acto que renovará el organismo, mismo que se verá robustecido con la llegada de la embajadora mexicana Lorena Larios como nueva secretaria para la Cooperación Iberoamericana.

Hoy más que nunca el diálogo es imprescindible. Por esa razón recibimos con afecto a las delegaciones que estarán presentes en Mondiacult 2022, particularmente a las provenientes de América Latina y el Caribe, y que contribuirán con sus ideas y experiencias a enriquecer este evento. Estoy seguro de que la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible servirá para tender puentes de entendimiento entre personas, sociedades y países, con el fin de consolidar modelos inclusivos y participativos, siendo la cultura y la educación un poderoso antídoto para aliviar las enfermedades que padecen nuestros pueblos.

*El autor es subsecretario para América Latina y el Caribe de la SRE.