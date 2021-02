Insatisfactorio, dirán en Palacio Nacional a la Auditoría Superior de la Federación por el informe a la Cámara de Diputados que demuestra las limitaciones de quienes manejan los programas estrella del sexenio.

Ahí, en cifras, están los malos resultados del programa energético de Rocío Nahle, del juvenil de Luisa María Alcalde y hasta la arrogancia de Irma Eréndira Sandoval que se negó a recibir a los auditores, para hablar de sólo de unos cuantos.

Las irregularidades millonarias ponen en un brete a la mayoría morenista en San Lázaro. ¿Cómo decirle a Palacio que gobernar implica administrar y hacerlo exige capacidad no sólo lealtad ciega? Va a llover, saquen los paraguas.

Rosario, sin arreglo, eres carta electoral

Alguna llamada, quizá un mensaje o alguna reflexión de amigos mutuos, le llevó a la Fiscalía General de la República el enfado con que se recibió la noticia de que la extitular de Sedatu, Rosario Robles, quería negociar y ser testigo de oportunidad.

Evidentemente la exfuncionaria está exhausta por tanto tiempo encarcelada por una triquiñuela judicial y buscaba aprovechar la oportunidad legal a todo acusado, pero olvidó que su caso no es asunto de justicia.

La FGR informa que no habrá negociación. Lógico, primero porque es un caso valioso como tema electoral, segundo, pues, como se dijo líneas arriba, es una vendetta, La premisa es que, quien no cobra una ofensa, deshonra su nombre.

Delfina, escuela por escuela, la consigna

Innegable que la maestra Delfina Gómez, titular de la SEP, sabe de los retos que significa la conducción de la educación nacional en época de pandemia y el diseño de políticas que palien el daño y retraso por el cierre de escuelas.

El reto es enorme, por eso desconcierta que, leal como es, acepte la consigna de que hay que ir a ras de pueblo, de que tiene que recorrer escuela por escuela, “para conocer la realidad micro”.

Desconcierta cuando México, como otras naciones, está en la encrucijada de fomentar la calidad de su educación pública a todos los niveles, porque del éxito depende el futuro de la Nación, no sólo el de un proyecto político ideológico.

NOTAS EN REMOLINO

Personalmente uno encuentra incomprensible el objetivo anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que el Ejército sea una fuerza de paz. Más en el entorno violento actual… Por cierto, curiosamente se difuminó noticiosamente una balacera entre criminales y militares en la frontera de Jalisco y Michoacán, donde las comunidades sufren constantes agresiones de las bandas… En este espacio se apuntó que los burócratas de la UNOPS de la ONU, encargados de comprar las medicinas para el sector salud mexicano hacían todo para cubrir sus espaldas. Uno de sus directivos presumió a CNN que hicieron contratos y que se ahorraron varios millones de dólares. Así, claro, complacen a los clientes de la austeridad franciscana… Hasta hoy no se ha dicho por qué no se adquirieron coberturas para el precio del gas, como las que se adquieren para el precio del petróleo. Quizá eran muy caras… El diferendo entre Alejandro Encinas y Alejandro Gertz Manero lo ganó el fiscal, pues logró que la FGR no se involucre directamente en el instituto para investigar desapariciones, pues éste está claramente en el ámbito de los objetivos políticos de Encinas…