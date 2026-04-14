Wall Street sube por expectativa de negociaciones entre EU e Irán; destacan Amazon y Meta

Los tres principales índices de Wall Street suben la mañana de este martes. Los inversionistas se muestran animados, y los valores tecnológicos lideran las ganancias, tras la reapertura de la negociación con Irán anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, gana 0.52% en 48,471.37 unidades, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, sube 0.66% a 6,931.93 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico gana 1.06% a 23,430.31 puntos.

En medio de su bloqueo en el estrecho de Ormuz, un paso marítimo clave para el comercio del petróleo controlado por Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió reabrir las negociaciones con Teherán para negociar posibles límites para su programa nuclear.

"La sesión de hoy comienza ⁠con la esperanza de que las negociaciones ⁠entre Estados Unidos e Irán puedan retomarse esta semana, lo que ha generado un cambio significativo en el apetito por el riesgo de los inversionistas", dijo Felipe Barragán, analista del broker Pepperstone.

Seis de los 11 sectores principales del S&P avanzan en este inicio de jornada. Las acciones de consumo discrecional (+1.60%) sobresalen, con Amazon.com (+2.37%) liderando, seguidas por servicios de comunicación (+1.38%), con impulso de Meta Platforms (+2.70%).