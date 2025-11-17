Wall Street cierra a la baja, mientras los inversionistas se preparan para los datos de empleo

Los principales índices bursátiles de Wall Street cerraron can descensos de alrededor del 1% en la jornada del lunes, mientras los inversionistas se preparan para recibir los resultados trimestrales de empresas minoritas y del principal fabricante de chips NVIDIA y esperan un informe de empleo estadounidense postergado esta semana.

El S&P 500 perdió 0.93%, para terminar en 6,672.5 enteros, mientras que el Nasdaq Composite cayó 0.84%, hasta los 22,708.08 puntos y el Promedio Industrial Dow Jones disminuyó 1.18%, a 46,590.49 unidades.

Los índices Dow Jones y S&P 500 retroceden por tercera jornada consecutiva, mientras que el Nasdaq cae en dos de las últimas tres sesiones.

“Creo que estamos viendo cierta continuidad tras la caída de la semana pasada, sobre todo en el sector tecnológico, especialmente en lo que respecta a las inversiones en IA”, dijo Matthew Keator, socio gerente de Keator Group, una firma de gestión patrimonial.

“Detrás de eso, existe cierta preocupación relacionada con el empleo y cómo se desarrollará el comercio de IA en términos de la cantidad de empleos en el futuro y cómo se verá reflejado eso en las cifras de desempleo”, agregó.

En lo que va del año, el Dow sube 9.51%, el Nasdaq gana 17.65 y el S&P 500 avanza 13.45 por ciento.

La temporada de resultados del tercer trimestre está llegando a su fin, con más del 90% de las empresas del S&P 500 ya habiendo presentado sus informes. De ellas, el 83% ha superado las expectativas del consenso de analistas.

Esta semana se esperan los resultados financieros del tercer semestre de las minoristas Walmart, Home Depot y Target. Las acciones de Home Depot cayeron 1.2% un día antes de la publicación de su reporte.

La semana pasada, los legisladores llegaron a un acuerdo para poner fin al que se había convertido en el cierre del gobierno estadounidense más largo de la historia, durante el cual la ausencia de datos económicos oficiales ayudó a moderar las expectativas de que la Reserva Federal en Estados Unidos implementará su tercer recorte de tasas del año al término de la reunión de política monetaria del próximo mes.

Con los ojos en NVIDIA

Los inversionistas esperan dos eventos que descansan por encima del resto, “un análisis del consumidor y las ganancias de NVIDIA”, dijo Adam Sarhan, director ejecutivo de 50 Park Investments; además, señalo que el consumidor estadounidense se está debilitando y no fortaleciendo.

NVIDIA, la mayor empresa del mundo por valor de mercado, pieza clave del sector de la inteligencia artificial (IA), dará a conocer sus resultados del trimestre que finalizó en septiembre después del cierre de las cotizaciones el miércoles. Sus acciones cayeron cerca de 1.9% el lunes y arrastraron con fuerza al Nasdaq y al S&P 500.

Las acciones de empresas tecnológicas se han visto presionadas este mes por la preocupación de que el entusiasmo desmedido por la IA haya elevado las valoraciones a niveles excesivos.

Entre las empresas que registraron ganancias durante el día, se encuentra Alphabet, empresa matriz de Google y YouTube que subió 3.11% después de que Berkshire Hathaway, firma dirigida por Warren Buffett reveló una posición de 4,300 millones de dólares.

Adicionalmente, Berkshire redujo aún más su participación en Apple, cuyas acciones cerraron la jornada del lunes con una caída del 1.8 por ciento.

Otras empresas que cayeron durante la jornada fueron las compañías de informática, Dell Technologies (-8.4%) y Hewlett Packard Enterprise (-7.0%), luego de que el banco de inversión Morgan Stanley rebaja las calificaciones a ambas.

Los inversionistas también analizaron las perspectivas para las acciones el próximo año. Morgan Stanley prevé que las acciones estadounidenses superen el rendimiento de sus pares el próximo año y prefiere las acciones globales a los bonos de crédito y gubernamentales. (Con información de Reuters)