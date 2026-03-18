Trigo, maíz y soya suben en la Bolsa de Chicago

Los futuros de los cereales y la soya de Chicago subieron ligeramente el miércoles, a medida que el capital fluía hacia esos mercados y el petróleo impulsaba el precio del maíz y la oleaginosa.

En tanto, el trigo subió debido a la preocupación por la sequía en los suelos de las Grandes Llanuras del Sur de Estados Unidos, dijeron analistas.

El contrato de trigo más activo del CBOT subió 16.75 centavos a 5.8775 dólares por bushel. El maíz sumó 8.5 centavos a 4.6250 por bushel y la soya más activa subió 4.5 centavos a 11.6150 dólares por bushel.

“El maíz y la soya parecen haberse vinculado al sector energético a través de los combustibles renovables”, dijo Karl Setzer, cofundador de ConsusAg Consulting.

Los precios del petróleo subieron el miércoles después de que la Guardia Revolucionaria iraní amenazara con atacar varias instalaciones energéticas en todo el Medio Oriente, lo que aumentó el riesgo de nuevas interrupciones en el suministro en la región.

La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y los ataques de Teherán contra sus vecinos del Golfo han interrumpido las exportaciones de petróleo y gas natural de Medio Oriente y han forzado la paralización de la producción.

Por otra parte, las cifras de inflación en Estados Unidos, superiores a las esperadas y publicadas el miércoles, también fueron alentadoras, indicó Arlan Suderman, economista jefe de Materias Primas de StoneX.