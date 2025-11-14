Sube precio del petróleo tras ataque ucraniano a refinería rusa

Los precios del petróleo subieron el viernes tras un ataque ucraniano con drones contra un puerto ruso y su refinería.

El precio del crudo Brent del Mar del Norte, para entrega en enero, subió 2.19%, hasta los 64.39 dólares por barril.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate, para entrega en diciembre, ganó a su vez 2.39%, hasta los 60.09 dólares por barril.

"El acontecimiento principal en el mercado hoy es el ataque ucraniano en Novorossiysk", ciudad portuaria de la costa del Mar Negro, en la región de Krasnodar, declaró a la AFP Robert Yawger, de Mizuho USA.

Durante la noche, "una refinería de petróleo resultó dañada" por el ataque, según las autoridades locales.

Novorossiysk es un puerto estratégico del Mar Negro que gestiona los envíos de petróleo ruso, así como las exportaciones de petróleo kazajo, y este ataque contribuye al aumento de los precios del crudo, explicaron analistas de DNB.

Yawger minimizó sin embargo el impacto de los ataques sobre el suministro de crudo ruso, considerándolos en cambio como una oportunidad para que los especuladores apuesten por un aumento de precios.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la Agencia Internacional de Energía (AIE) publicaron sus informes mensuales sobre el estado del mercado petrolero esta semana, el miércoles y el jueves respectivamente.

Ambas organizaciones prevén que la producción superará la demanda no solo en el año en curso sino también en 2026.

Estas proyecciones, anunciadas inicialmente por la OPEP, provocaron una caída de los precios del petróleo el miércoles.

"Aunque prevemos una caída continua de los precios" ante el temor a un excedente, "la semana próxima podrían repuntar, debido a una mayor exposición al riesgo", dijo Barbara Lambrecht, de Commerzbank.