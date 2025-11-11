Sony mejora sus previsiones gracias a "Demon Slayer" y sus acciones suben más de 5%

Las acciones del gigante japonés Sony subieron más de un 5% este martes después de que la empresa elevara sus previsiones de beneficios para todo el año gracias al éxito de su más reciente película de anime "Demon Slayer".

La empresa también atribuyó la mejora al aumento de las ventas previstas de su consola PlayStation y al impacto menor de lo esperado de los aranceles estadounidenses.

Para el año fiscal 2025-2026, Sony espera un beneficio neto de 1.05 billones de yenes (unos 6,800 millones de dólares), un 8% más que en su última previsión, lo que supone un cambio mínimo respecto al beneficio récord del año pasado.

En respuesta, las acciones del Grupo Sony subieron un 5.7% en la sesión bursátil de la tarde.

"Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - Castillo infinito: Parte 1", el primer título de una nueva trilogía basada en la popular serie de manga, ha sido un gran éxito.

La película animada se ha convertido en la segunda más taquillera de todos los tiempos en Japón, solo superada por la anterior entrega de "Demon Slayer", que se estrenó en plena pandemia de Covid-19.

Esta oscura fantasía sobre el enfrentamiento final de Tanjiro Kamado, quien blande su espada para matar demonios, también encabezó la taquilla cuando se estrenó en las pantallas de Estados Unidos y Canadá en septiembre.

En tanto, Sony rebajó su previsión sobre el impacto de los aranceles estadounidenses a unos 50,000 millones de yenes, lo que supone una reducción de 20,000 millones con respecto a la estimación anterior de agosto.

En julio, los gobiernos de Japón y Estados Unidos llegaron a un acuerdo por el que Washington rebajó los gravámenes sobre los productos japoneses del 25% al 15 por ciento.