Nos preparamos para la llegada de Trump a la presidencia: Funo

Mientras que Donald Trump, presidente entrante de Estados Unidos, toma sus medidas económicas, Fibra Uno (Funo) ya tomó sus propias acciones para prevenir en caso de que haya volatilidad o intranquilidad en los mercados.

Gonzalo Robina, director general adjunto de Fibra Uno, explicó que el Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces colocó un bono vinculado a la sostenibilidad, en dos tramos, en los mercados internacionales por 800 millones de dólares.

En entrevista, el directivo del fideicomiso inmobiliario más grande de México reconoció que se pagó una tasa del 8.25% en el bono por 300 millones de dólares a 12 años.

Funo colocó un bono quirografario por 500 millones de dólares, a siete años, con una tasa de interés del 7.70%, con una demanda de 2.5 veces lo colocado.

Robina reconoció que la tasa de interés que se pagó fue alta, pero les da tranquilidad ante la turbulencia o intranquilidad que puedan presentarse en los mercados después de la llegada del nuevo mandatario de Estados Unidos.

“El objetivo de la colocación era prepagar anticipadamente un bono con vencimiento en enero del 2026 y ahora extendemos el perfil de vencimiento de deuda sin ninguna amortización en dólares hasta el 2030”, explicó.

Lo anterior, agregó, le da a la compañía tranquilidad y si vienen vientos de volatilidad o intranquilidad nosotros estamos cubiertos y no se requerirá tocar los mercados internacionales nuevamente en ese periodo.

Gonzalo Robina destacó que a finales del año pasado se esperaba una reducción de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos en tres ocasiones y ahora el panorama indica que solamente será una vez.

“No tendremos vencimientos de deuda hasta el 2030 cuando Trump ya no estará y además teníamos que pagar un bono en enero del 2026 y mientras más cerca se está de la fecha de vencimiento del bono, sale más caro”, comentó el directivo.

Admitió que Funo se puso un chaleco para entrar a la alberca ante la turbulencia que pudiera venir en el futuro próximo.

Cauto, el directivo afirmó que no se verá afectado el nearshoring con la llegada de una nueva administración en Estados Unidos, ya que hay una necesidad mutua entre esa nación y México.

Además, en sus parques industriales se tiene una ocupación mayor al 98.5% y no hay anuncios por parte de las empresas que deseen abandonar el país.

“No es tan fácil que General Motors quiera cambiar sus operaciones de Saltillo o Silao a Detroit en Estados Unidos. Cuando terminaran de hacer la fábrica allá el señor Trump ya no estaría”, explicó.

La vida promedio de los contratos de los clientes industriales de Funo es de 9 años, con algunos con vencimientos cada año, no es fácil que se vayan. “Estamos positivos, lejos de que se vayan las empresas, hemos estado recibiendo los requerimientos por parte de los inquilinos y quieren crecer sus áreas”.

Gonzalo Robina comentó sobre el precio de los certificados del fibra que registraron un retroceso en su precio en el 2024 y en lo que va del presente año. Los primeros días del 2024, los títulos de Funo valían 29.79 pesos la unidad y terminaron el año en 20.67 pesos, un retroceso del 30% en su valor.

En lo que va del presente año, los certificados pasaron de un valor de 21.11 pesos a 20.54 pesos el pasado viernes. Robina recordó que los activos de la empresa representan alrededor de 350,000 millones de pesos, por lo que los certificados deberían estar en niveles de 50 pesos la unidad.

Reconoció que elementos externos como la depreciación del peso, acontecimientos geopolíticos y algunos retrasos en operaciones internas, afectó el precio de los certificados. Sin embargo recordó que el fideicomiso registró dividendos por que representan un premios del 14 por ciento.

Fibra Uno es el mayor fideicomiso inmobiliario en México con 613 inmuebles, de los cuales 147 son comerciales, 181 industriales, entre otros, divididos en los 32 estados de la República Mexicana.

Preocupa el T-MEC

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca encenderá las alertas en el sector de Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (fibras) en México; tendrán repercusiones en el comercio y logística por los aranceles.

Gustavo Tomé, presidente de Fibra Plus, comentó que el reto más importante ante la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, en el que consideran sector estratégico y será: “la renegociación del Tratado de Libre Comercio con el impacto asociado que puede existir con la retórica de tarifas de importación con Estados Unidos”.

Agregó que una parte relevante de la que están apostando, es el mayor crecimiento es la unidad industrial y logística. “La logística nacional no se ve afectada, pero la manufactura de exportación puede existir una pausa mientras se dan los ajustes”.

Adelantó que ese reto no se resolverá hasta mediados del presente año donde se vislumbra un panorama más claro con toda la controversia actual.

Tome afirmó que otro factor de riesgo son datos de la economía estadounidense. “El más importante es la inflación que aún se mantiene alta y no ha bajado a la velocidad que esperaban las autoridades, pero si se mantiene las tasas relativamente altas, mermará el crecimiento”.

Fibra Plus, que cotiza en la BMV, tiene un retroceso del 10% durante el 2025 y sus títulos se venden en 6.30 pesos. El presidente del fibra destacó que la baja en sus certificados es por “la volatilidad de mercado y el inversionista, no el institucional de largo plazo, uno más especulador puede que no esté interesado”. Informó que el fibra recibió un préstamo por parte de cinco bancos por más de 3,150 millones de pesos para su expansión.