Peso mexicano avanza contra el dólar tras esperado discurso de Jerome Powell

El peso mexicano se aprecia frente al dólar la mañana de este viernes. La divisa local gana terreno por un debilitamiento del billete verde en el mercado después de que el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, abrió la posibilidad de un recorte de tasa.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 18.6035 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 18.7668 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para el peso una mejora de 16.33 centavos, equivalentes a 0.87 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 18.7772 unidades y un nivel mínimo de 18.6021. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con una cesta de seis monedas, cae 0.82% a 97.85 unidades.

El presidente de la Fed apuntó este viernes a una posible baja de tasas en septiembre, pero no llegó a comprometerse, en comentarios en los que reconoció que hay crecientes riesgos para el mercado laboral, pero también dijo que persisten riesgos de una mayor inflación.

Las esperadas palabras de Powell en Jackson Hole debilitan al dólar. Desde muy temprano, la cotización bajaba en espera del discurso, pues los operadores anticipaban que la línea sería el respaldo moderado para un recorte de tasa de interés en la reunión de septiembre.

"La estabilidad de la tasa de desempleo entre otras medidas nos permite proceder con cautela. No obstante, con la política monetaria en territorio restrictivo, las perspectivas de referencia y el cambiante equilibrio de riesgos pueden justificar un recorte", destacó Jerome Powell.

En el aspecto local, esta mañana se dio a conocer que la inflación general del México avanzó mucho menos de lo previsto en la primera quincena de agosto. El Producto Interno Bruto, en tanto, creció en el segundo trimestre por debajo de lo que calculado inicialmente.