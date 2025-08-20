Peso mexicano avanza contra el dólar; espera minutas del Banco de México

El peso mexicano se apreció contra el dólar en la sesión de media semana. La divisa local ganó terreno, luego de dos jornadas consecutivas con pérdidas, en un mercado que asimilaba las actas de la más reciente reunión de política monetaria de la Reserva Federal.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 18.7562 unidades por dólar. Contra un cierre de 18.8176 unidades ayer, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), significa una ganancia de 6.14 centavos para la moneda, que son equivalentes a 0.33 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 18.8460 unidades y un nivel mínimo de 18.7244. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con una cesta de seis monedas, sube 0.02% a 98.30 puntos.

Minutas de la Fed

Las actas de la Fed revelaron que mantener la tasa sin cambios fue una opinión ampliamente dominante en su encuentro más reciente. "Casi todos los participantes consideraron apropiado mantener el rango objetivo de la tasa de los fondos federales", señala el documento.

Las minutas destacan que dos miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) del banco central Fed se mostraron a favor de un recorte de un cuarto de punto porcentual para evitar un mayor debilitamiento del mercado laboral, tras las débiles cifras recientes.

"En las minutas de la reunión del FOMC, los operadores vieron señales encontradas sobre el comportamiento de las tasas hacia el cierre de año, el mercado laboral y cómo se ha venido evaluando el efecto arancelario", dijo el consultor financiero Juan Carlos Cruz Tapia.

Atención a la política monetaria

Los operadores esperan ahora un discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, el viernes, en el simposio anual de banqueros centrales de Jackson Hole. Según la herramienta FedWatch, de CME, el mercado ve 81.10% probable un recorte de 25 básicos en septiembre.

En el aspecto local, los operadores se preparan para recibir mañana las minutas de la reunión de política monetaria del Banxico, en la que la autoridad monetaria moderó el ritmo de ajuste con una baja de 25 puntos base que llevó la tasa de referencia a 7.75 por ciento.