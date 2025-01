El polémico saludo de Musk costaría caro a Tesla

Elon Musk vuelve a estar en el foco de la actualidad. Los continuos acercamientos del hombre más rico del mundo con la extrema derecha podrían pasarle factura a Tesla, su niña bonita.

El motivo es el polémico gesto, que recuerda al saludo nazi, realizado mientras pronunciaba un discurso en el estadio Capital One ante unos 20,000 seguidores del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Este controvertido saludo parece no haberle sentado bien a los clientes de Tesla en los Países Bajos, donde aproximadamente un tercio de sus dueños estarían dispuestos a vender sus coches al sentirse avergonzados de poseer la marca de Musk, según revela una encuesta de la empresa de medios EenVandaag.

En ella muchos propietarios de Tesla han expresado su frustración y algunos han tomado medidas serias, como vender su automóvil, para distanciarse así de Musk y la marca.

En dicha encuesta, de la que respondieron un total de 432 clientes, 31% aseguró que se habían deshecho de su Tesla o que tenían pensado hacerlo, mientras que cuando se les preguntaron si estaban orgullosos de conducirlo, el 50% confesó que "no", y 10% dijo que no sabía.

Según señaló la presentadora Joyce Boverhuis, "en los Países Bajos se ha debatido sobre la vergüenza que genera Tesla", pero "una cosa es sentirse avergonzado por Musk y otra muy distinta es dar el siguiente paso y pensar en venderlo".

En este sentido, uno de los usuarios indicó que "no lo estoy considerando, ya lo hice, solo estoy esperando que me entreguen el nuevo (que no sea Tesla)".

En cambio, otro de ellos declaró que "no voy a vender el mío, ¿qué sentido tiene? Sin embargo, nunca voy a comprar otro. Tampoco trabajaré, compraré ni utilizaré ningún servicio en el que él tenga sus manitas sucias".

Si bien el tamaño de la muestra no es lo suficientemente grande como para ser concluyente, es el primer dato real que surge desde que Musk comenzó a respaldar abiertamente a la extrema derecha de Europa.

El Viejo Continente representa el mayor dolor de cabeza para Tesla en todo el mundo después de que los volúmenes cayeran 11% el año pasado a 327,000 vehículos, principalmente debido a la pérdida de subsidios estatales en mercados clave como Alemania.

El de Países Bajos es el cuarto mercado europeo de vehículos eléctricos más grande en términos de volumen.

El país también supera con creces su peso en lo que se refiere a la adopción de esta tecnología: con 132,000 nuevos vehículos eléctricos registrados el año pasado, y se ubica tan solo detrás del Reino Unido, Alemania y Francia.

Uno de cada tres coches nuevos que se venden en el país funciona únicamente con baterías.

Desde que Trump regresó a la Casa Blanca el lunes 20 de enero, las acciones de Tesla han perdido 4.67% en Wall Street. Eso significa una caída en valor de mercado de 63 millones 944,389 dólares, según datos de Economática.