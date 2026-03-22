Peso cae frente al dólar ante avance del petróleo

El peso mexicano se depreció frente al dólar en la última jornada de la semana. La divisa local retrocedió fuertemente y revirtió un moderado avance semanal en un mercado que sigue preocupado por la guerra en Medio Oriente y sus posibles impactos económicos.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 17.9557 unidades por dólar, que frente al cierre de 17.7396 unidades del jueves, con datos oficiales de Banco de México (Banxico), significó para el peso una caída de 21.61 centavos, o de 1.22 por ciento.

El índice dólar, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas referencia, avanzó 0.34% a 99.54 unidades.

El domingo por la noche el tipo de cambio inició la esesión cotizando alrededor de los 17.9365 pesos por dólar, apuntando una ligera apreciación de 0.11%, equivalente a 1.92 centavos, alejándose del nivel de las 18 unidades.

En la comparación semanal el peso mexicano registró una pérdida marginal, que frente al cierre oficial de 17.9489 unidades por dólar del viernes pasado, el peso mexicano registró una caída acumulada contra el dólar de 0.04%, inferior a un centavo, con datos de Banxico.

“En el corto plazo, es probable que el mercado continúe operando con alta volatilidad, donde cualquier señal de una desescalada en el conflicto podría generar rebotes importantes, pero difíciles de sostener", dijo Laura Torres, directora de Iversión de IMB Capital Quants.

La semana pasada, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra mantuvieron sus tasas sin cambios. Estas tres autoridades monetarias coincidieron en que los riesgos por la guerra exigían una postura más conservadora.

Esta semana será el turno de Banco de México de comunicar su decisión. Se espera que también mantenga la tasa de referencia nacional sin cambios. También, serán relevantes los datos locales de inflación de la primera quince de marzo, que se conocerán antes de su anuncio.

Desconfianza continúa

Las posiciones netas especulativas del peso mexicano del CFTC, publicadas en el Chicago Mercantile Exchange (CME), correspondientes a la semana del 11 al 17 de marzo, presentaron un retroceso de 7.18%, pues el número de contratos operados por especuladores cayó a 68,500 desde 73,800 contratos.

De acuerdo con analistas de Monex Casa de Bolsa el movimiento estuvo influenciado por “las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y las expectativas de un repunte inflacionario global”.

Las pociciones largas (apuestas a favor del peso) cayeron 19.3%, mientras que las cortas (en contra) disminuyeron 42%, según datos de Monex.

“Considerando la coyuntura actual, los especuladores continúan cerrando posiciones a favor del peso, impulsados por la aversión al riesgo. Anticipamos que prevalecerán las condiciones de depreciación para la moneda local” señalaron.