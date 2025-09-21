Oro, con su quinto repunte semanal, atento a la Fed

El precio del oro subió el viernes y sumó su quinta alza semanal consecutiva, con la atención de los inversionistas en nuevas señales sobre las perspectivas de la política monetaria estadounidense tras el primer recorte de tasas del año.

El oro al contado subió 0.7%, a 3,669.19 dólares por onza. En la semana ganó 0.7 por cieto. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre avanzaron 0.7%, a 3,702.3 dólares. En la semana subieron 1.15 por ciento.

La Reserva Federal recortó el miércoles 25 puntos básicos su principal tasa de interés y abrió la puerta a una mayor relajación, pero matizó su mensaje con advertencias sobre una inflación estancada, lo que sembró dudas.

Tras la decisión, los precios del oro al contado alcanzaron un máximo de 3,707.40 dólares, antes de retroceder en un mercado volátil. El metal ha subido 40% en lo que va del presente año.

"El oro sigue bastante fuerte y sólo está viendo una pausa después de la Fed. La tendencia alcista sigue intacta, con nuevos máximos inevitables y, siendo realistas, podríamos ver 4,000 dólares antes de fin de año", dijo Bob Haberkorn, estratega de Mercado de RJO Futures.

Entre otros metales, la plata al contado subió 2.1%, a 42.67 dólares la onza, el platino avanzó 1.3%, a 1,401.4 dólares, pero el paladio bajó 0.6%, a 1,143.07 dólares.