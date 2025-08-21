Oro cae por firmeza del dólar, con foco en la Fed

Los precios del oro cotizaron casi sin cambios el jueves, mientras los inversionistas esperan que el discurso del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, en el simposio anual de Jackson Hole aporte nuevas pistas sobre la política monetaria.

El oro al contado cedió 0.1%, a 3,342.25 dólares la onza, y los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre cotizaron sin cambios en 3,386.5 dólares.

El índice dólar subió 0.4%, encareciendo el precio del lingote para los compradores extranjeros.

Se espera que el presidente de la Fed, Jerome Powell, hable el viernes en Jackson Hole y los inversionistas estarán atentos para ver si respalda medidas para reforzar el mercado laboral o se centra en frenar la inflación.

"Si Powell señala una bajada de tasas en septiembre, no creo que pase mucho porque el mercado ya lo espera", dijo el analista de Marex, Edward Meir. "Si dice que puede que volvamos a bajar las tasas en octubre, noviembre o diciembre, creo que el dólar podría debilitarse y el oro podría subir".

El oro suele desempeñarse bien en un entorno de tasas de interés bajas.

La Fed ha mantenido estables las tasas de interés desde diciembre, aunque los inversionistas ven 79% de probabilidad de un recorte de un cuarto de punto en septiembre, según la herramienta FedWatch de CME.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado subió 0.6%, a 38.11 dólares la onza; el platino cayó 0.1%, a 1,338.85 dólares; y el paladio perdió 1.2%, a 1,100.79 dólares.

Cobre también a la baja

Los precios del cobre cayeron el jueves en las escasas operaciones de verano, con los mercados a la espera del simposio anual de la Reserva Federal en Jackson Hole y el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell.

El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres bajó 0.3%, a 9,690 dólares la tonelada. El miércoles tocó los 9,670.50 dólares, su nivel más bajo desde el 7 de agosto.

"La debilidad refleja el próximo Jackson Hole, donde los discursos serán importantes. También está empezando a aparecer cierta aversión al riesgo, visible en la caída de los valores tecnológicos", dijo Dan Smith, de Commodity Market Analytics.

El gigante chileno del cobre Codelco dijo que bajaría sus previsiones de producción para 2025 después de que un accidente en su mina insignia, El Teniente, redujo en 33,000 toneladas la producción. En marzo, la empresa había dicho que su objetivo para 2025 se situaba entre 1.37 millones y 1.4 millones de toneladas.