Oro baja desde máximo histórico, con foco en empleo

Los precios del oro cayeron el jueves desde un máximo histórico, ya que los inversionistas tomaron ganancias, mientras que la atención se centra en los datos de empleo de Estados Unidos para obtener más información sobre la política de la Reserva Federal.

El oro al contado bajó 0.5%, a 3,541.78 dólares la onza, y los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre perdieron 1%, a 3,600.9 dólares.

En la víspera, el oro al contado alcanzó un máximo histórico de 3,578.5 dólares, en medio de las crecientes apuestas a un recorte de las tasas de interés por parte de la Fed y las persistentes incertidumbres geopolíticas y económicas.

"El mercado estaba muy sobrecomprado y necesitaba corregirse", dijo Rhona O’Connell, analista de StoneX.

La atención se centra ahora en las solicitudes semanales de subsidio de desempleo y en el informe ADP, así como en las nóminas no agrícolas de Estados Unidos, este último dato el viernes.

"Si las solicitudes de subsidio de desempleo se desvían mucho, podríamos ver una reacción en los precios: a la baja si son inferiores y al alza si son elevadas", afirmó O’Connell.

Según la herramienta FedWatch de CME Group, el mercado valora ahora en un 98% la posibilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos este mes. El oro, que no devenga intereses, suele funcionar bien en un entorno de tasas bajas y en tiempos de incertidumbre.

En otros metales preciosos, la plata al contado cayó 0.6%, a 40.95 dólares la onza, tras tocar el miércoles su nivel más alto desde septiembre de 2011; el platino perdió 2.2%, a 1,390.1 dólares; y el paladio descendió 0.9%, a 1,137.68 dólares.

Cobre pierde

Los precios del cobre retrocedían el jueves en las principales bolsas, tras alcanzar un máximo de cinco meses en la sesión anterior, mientras las preocupaciones por la demanda eclipsaron las limitaciones de la oferta derivadas del descenso de la producción china.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres cayó 0.61%, a 9,915 dólares por tonelada métrica, mientras que el contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái bajó 0.51%, a 79,770 yuanes (11,152.12 dólares) la tonelada.

La actividad manufacturera de China se contrajo por quinto mes consecutivo en agosto, lo que sugiere la atonía de la demanda interna.

La debilidad de la demanda puede reflejar una temporada alta mediocre, aunque el cierre generalizado de las fábricas de alambrón de chatarra de cobre da fuerza a los precios del cobre, dijo el bróker Galaxy Futures.