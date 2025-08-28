Nvidia no convence al mercado y caen acciones en Wall Street

Las acciones de Nvidia, la empresa estelar de la inteligencia artificial (IA), que cotizan en Wall Street registraron un descenso en la jornada de este jueves, luego de publicar sus resultados trimestrales, los cuales fueron positivos, pero no convencieron a los inversionistas.

Los papales de la tecnológica que pertenece al grupo selecto de las 7 magnificas descendieron 0.79% y se vendieron a 180.17 dólares.

Otra tecnológica que retrocedió fue el fabricante de automóviles eléctricos, Tesla, al perder 1.04% a 345.86 dólares.

Por el contrario, Alphabet, la matriz de Google, sus papeles mostraron un incremento de 2.01% y cotizan en 211.64 dólares, seguido por la principal plataforma de comercio electrónico, Amazon, sus papeles avanzaron 1.08% y cotizaron em 231.60 dólares.

El fabricante de los iPhone, Apple, registró un avance de 0.9% a 236.56 dólares, Microsoft, la desarrolladora de software, mejoraron 0.57% a 509.64 dólares y Meta Platforms, antes Facebook, con un alza 0.50% a 751.11 dólares.

Analistas de Vector Casa de Bolsa, aseguraron que, aunque el reporte financiero de Nvidia superó las expectativas de ingresos y utilidades, los resultados de su negocio de centros de datos decepcionaron.

