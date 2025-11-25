Monex prevé que el S&P/BMV IPC llegará a 68,500 puntos a finales del 2026

Monex Casa de Bolsa estimó que el principal índice bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el S&P/BMV IPC operará en un nivel de 68,500 puntos hacia finales del 2026, esto es, un rendimiento cercano a 9.6% frente a sus niveles actuales.

En una nota de análisis, los analistas de Monex consideraron que el país mantiene un atractivo relativo frente a otras economías emergentes, con valuaciones estables y un descuento significativo frente al mercado de Estados Unidos.

"Nuestra valuación por Múltiplos considera un crecimiento en Ventas y EBITDA de 9.3% y 10.0%, respectivamente, con un Múltiplo FV/Ebitda objetivo de 6.6x, similar al promedio de 1 y 3 año. El premio frente a Latam se ha reducido, reflejando una revalorización importante en la región, especialmente en Brasil, lo que sugiere que la estrategia óptima debe incluir diversificación regional para aprovechar oportunidades en otros mercados emergentes sin perder la solidez que ofrece el mercado mexicano", escribieron.

Para el S&P 500 de Wall Street, Monex proyectó niveles cercanos a los 7,200 unidades.

Para la firma, el mercado bursátil mexicano enfrenta el reto de un menor crecimiento de la economía, así como una creciente incertidumbre sobre el futuro del T-MEC.