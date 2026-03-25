Mercado premia las acciones de Arca Continental tras conocer su plan de inversiones

Las acciones de Arca Continental, uno de los principales embotelladores de Coca-Cola, registran un incremento en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a media jornada de este miércoles, debido a que el mercado premió el anuncio de su plan de inversión histórico para este año.

Los papeles de la firma presentan un incremento de 2.69% para colocarse en los 199.68 dólares por acción y se encamina a registrar dos jornada con avances.

En el mes, la embotelladora registra una caída de 3.66%, mientras que en lo que va del presente año, la compañía tiene un avance de 2.46 por ciento.

En un comunicado la emisora señaló invertirá este año aproximadamente 18,500 millones de pesos en México, Estados Unidos y Sudamérica para fortalecer su capacidad de producción y distribución.

Alik García Alvarez, subdirector de Análisis Bursátil en Valmex, escribió que “el monto estimado de inversiones de capital en 2026 está en línea con comentarios previos de la administración y si es utilizado de forma correcta podría continuar contribuyendo al crecimiento orgánico de la empresa”.

Perceptiva positiva

En un entorno donde el sector de consumo en México mantiene una perspectiva "neutral", Arca Continental se posiciona como una de las piezas más sólidas del tablero financiero de 2026.

De acuerdo con especialistas de Barclays, mientras otros gigantes del consumo enfrentan turbulencias, “Arca Continental no solo está cumpliendo con sus métricas financieras, sino que está liderando una transformación en la forma en que se mide el éxito corporativo en la región”.

A pesar de los desafíos macroeconómicos, la embotelladora mantiene una calificación de "Overweight" (Sobreponderar) con un precio objetivo de 220 pesos por acción, por lo que podría conseguir un incremento al final de año de 10 por ciento.

“Mientras competidores como Becle o Chedraui han visto retrocesos significativos en lo que va del año, la acción de AC ha logrado mantenerse en terreno positivo con un incremento del 1.1% hasta mediados de marzo”.

Añadieron que el desempeño en términos de retorno total es aún más revelador, en febrero de 2026, “la empresa entregó un sólido 5.3%, superando a la mayoría de sus pares en el sector de bebidas. Este rendimiento se produce en un contexto de inflación persistente, que alcanzó el 4.02% en febrero, y tasas de interés elevadas del 7% que han limitado el gasto general de los consumidores en México”.