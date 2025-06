Grupo México Transporte dejará la BMV

Otra empresa dejará la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Ahora Grupo México Transportes deslistará sus acciones del mercado bursátil mexicano.

La empresa convocó a los accionistas a una asamblea extraordinaria el próximo 27 de junio para discutir el tema.

La empresa ferroviaria se suma a más de 20 compañías que han dejado o están en trámites para dejar de ser púbicas.

Entre ellas están las vivienderas que quebraron después del cambio de modelo de edificación de viviendas en el país, entre las que están Urbi, Geo, Homex y Sare.

También a la lista se suman la constructora ICA, Interjet, Famsa, Aeroméxico, Lala y Rassini.

Con la aprobación del desliste de la acción de la bolsa, se llega al final de la historia de la empresa que comenzó en la BMV el 9 de noviembre del 2017.

Cuando arribó al mercado, la acción se cotizaba en 31.5 pesos, el múltiplo ev/ebitda era del 11.8%, actualmente, dicen los expertos de Intercam es de 8 por ciento.

“Este descuento frente a sus múltiplos históricos y frente al promedio del sector podría ser uno de los factores que motiven el desliste”, escribió Guillermo Quechol, analista de Intercam.

Recientemente, el presidente de la BMV Marcos Martínez reconoció que muchas empresas no llegan o se van del mercado por el bajo valor de su empresa y la poca bursatilidad de sus acciones.

Grupo México Transporte es un claro ejemplo. El importe promedio operado en los últimos tres meses asciende apenas a 2.7 millones de pesos, con una clara tendencia a la baja en el volumen. “Actualmente, GMXT tiene una capitalización de mercado de aproximadamente 153,000 millones de pesos, pero con un float limitado de 10.56%”, detalló el experto.

De acuerdo con el analista a precios actuales para la recompra del 10.5% de las acciones implicaría 16,000 millones de pesos y al primer trimestre del año, la empresa contaba con 3,200 millones de pesos, mientras que Grupo México (su controladora) acumulaba cerca de 169,000 millones de pesos en caja.

“Eso abre la posibilidad de financiar la operación con recursos propios de cualquiera de las dos entidades , o bien vía deuda”, escribió el analista de Intercam.

Dirán adiós

Guillermo Quechol, destacó que varias empresas se han deslistado en los últimos años. “Entre otros factores, encontramos que son empresas que cotizan a descuento respecto a sus niveles de múltiplo históricos, que tienen una bursatilidad y niveles de float bajos, por lo que los recursos para deslistarlas no son necesariamente altos”, agregó.

Jacobo Rodríguez, analista de Roga Capital recordó que la empresa no dio a conocer sus motivos del desliste, pero tiene que ver con el bajo volumen operado de la emisora y las acciones no reflejan el valor de la empresa.

“Seguramente la quieren deslistar por el bajo volumen operado y que la acción no se ha movido en los últimos meses; la acción no refleja los fundamentales de la empresa. Por eso, no tiene caso tener la acción listada”, comentó.

Brian Rodríguez, gerente de Análisis en Monex Casa de Bolsa, recordó que van casi 10 años sin nuevas colocaciones. “En algunos casos los deslistes son por decisiones del management, estrategias de las propias emisoras, bajas valuaciones, adquisiciones de matrices extranjeras”, agregó.

“Lo que es una realidad, es que el mercado mexicano se achica, aunque el rubro de deuda está muy activo y ha crecido bien”, dijo.