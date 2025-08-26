Grupo Coppel va por 5,000 millones de pesos con bono en la BMV

La minorista Grupo Coppel, a través de su vehículo de adquisición de inmuebles comerciales, de oficina logística, Sakly, planea obtener cerca de 5,000 millones de pesos mediante la emisión de un bono de largo plazo en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

El bono, con clave 'SAKLY 25', será la primera emisión al amparo de un programa de deuda aprobado para la compañía por hasta 15,000 millones de pesos. De los recursos, 3,000 millones serán obtenidos en la emisión primaria y los restantes 2,000 millones mediante el mecanismo de sobreasignación.

El bono es a tres años y pagará una tasa variable determinada en su momento por la adición de un interés a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio de Fondeo (TIIE de Fondeo).

La emisión fue calificada con 'AAA (mex)' por parte de la agencia Fitch Ratings, la nota más alta en la escala nacional de activos con grado de inversión. También será calificada por la agencia HR Ratings.