Fibra E de la CFE va por 650 millones de dólares al mercado internacional

La Fibra E de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) busca emitir un bono en el mercado internacional por 650 millones de dólares.

La empresa productora y transmisora de energía eléctrica en el país informó este lunes que inició negociaciones con diversos inversionistas para hacerse de recursos para materializar su Plan de Fortalecimiento y Expansión 2025-2030.

Fitch Ratings asignó una calificación de BBB- al instrumento que busca colocar la CFE en el mercado internacional. La calificación refleja el rol de la CFE como el único transmisor de energía aprobado en México y su sólida estructura de capital.

De acuerdo con Fitch, CFE Fibra E es el único vehículo financiero en el mercado que ofrece exposición directa al sector de transmisión de energía en México. La transmisión de electricidad está altamente regulada y es un monopolio operado a través de la CFE.

La calificadora espera que la fibra de CFE reciba 3,800 millones de pesos en 2025, y que esta cifra aumente a 6,300 millones de pesos para el 2027.