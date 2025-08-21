Crudo sube por pausa de negociaciones de paz

Los precios del petróleo subieron casi 1 dólar por barril el jueves, mientras Rusia y Ucrania se culpaban mutuamente por el estancamiento del proceso de paz, y los datos anteriores de Estados Unidos mostraban signos de una fuerte demanda en el principal país consumidor de petróleo.

Los futuros del crudo Brent subieron 83 centavos, o 1.24%, a 67.67 dólares por barril, su máximo en dos semanas. Los del crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos ganaron 81 centavos, o 1.29%, a 63.52 dólares por barril. Ambos contratos subieron más de 1% en la sesión anterior.

La mezcla mexicana de exportación, por su parte, avanzó 83 centavos o 1.35% a 62.52 dólares el barril.

El camino hacia la paz en Ucrania sigue siendo incierto, lo que ha llevado a los operadores petroleros a actuar con cautela tras la venta masiva de las últimas dos semanas, impulsada por la esperanza de que el presidente estadounidense Donald Trump negociara pronto un acuerdo diplomático para poner fin a la guerra.

Desde entonces, tanto Moscú como Kiev se han culpado mutuamente de estancar el proceso de paz.

El jueves, Rusia lanzó un ataque aéreo cerca de la frontera de Ucrania con la Unión Europea, mientras que Ucrania afirmó haber atacado una refinería de petróleo rusa.

“Poco a poco se está volviendo a introducir en el mercado cierta prima de riesgo geopolítico”, comunicó el jueves la consultora petrolera Ritterbusch and Associates a sus clientes.

La incertidumbre en las negociaciones de paz significa que ha resurgido la posibilidad de imponer sanciones más estrictas a Rusia, afirmó Tamas Varga, analista de PVM Oil Associates.

Los precios se vieron respaldados por una baja mayor a la esperada de las reservas de crudo de Estados Unidos durante la última semana, lo que indica una fuerte demanda.

Las reservas de crudo cayeron en 6 millones de barriles en la semana que finalizó el 15 de agosto, según informó el miércoles la Administración de Información Energética de Estados Unidos, mientras que los analistas esperaban una reducción de 1.8 millones de barriles. “Estas escasas reservas nacionales contrastan con las perspectivas de exceso de oferta previstas tanto por la AIE como por la EIA para 2026, lo que pone en tela de juicio las expectativas generales del mercado por parte de los operadores”, afirmó el analista de StoneX Alex Hodes a sus clientes.

Los inversionistas también esperan señales de la conferencia económica de Jackson Hole, en Wyoming, sobre una posible baja de tasas por parte de la Fed el próximo mes.