Caen acciones de farmacéuticas tras amenzas de Trump

Los funcionarios de salud de Trump planean vincular las vacunas Covid con la muerte de 25 niños mientras consideran limitar el acceso a las inyecciones, informó el Washington Post el viernes, citando a cuatro personas familiarizadas con el asunto.

Los hallazgos parecen basarse en información enviada al Sistema Federal de Notificación de Eventos Adversos de Vacunas (VAERS), que contiene informes no verificados de efectos secundarios o malas experiencias con las vacunas, agregó el informe.

El personal de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) analiza rutinariamente el VAERS y otros datos de monitoreo de seguridad, dijo el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos en una respuesta enviada por correo electrónico.

Hasta que los datos de seguridad de la vacuna se compartan públicamente, esto debe considerarse "pura especulación", agregó el comunicado.

Los funcionarios de salud de Trump planean incluir la afirmación sobre muertes pediátricas en una presentación la próxima semana ante un panel de expertos asesores de los CDC que está considerando nuevas recomendaciones de vacunas Covid, agregó el informe.

Reuters no ha verificado el informe de forma independiente.

Las acciones del fabricante de vacunas Moderna bajaron 7.4%, mientras que las acciones de Pfizer perdieron 3.98% y y las acciones que cotizan en Estados Unidos de su socio alemán BioNTech cayeron 7.26 por ciento.

Por su parte, las acciones de Novavax cerraron con una bajada de 3.62 por ciento.

Los reguladores de más de 90 países no han identificado ninguna preocupación nueva o no revelada en niños o mujeres embarazadas por la vacuna COVID de Moderna, dijo la compañía en una respuesta por correo electrónico.

Pfizer dijo en un comunicado que la vacuna que desarrolló con BioNTech se ha administrado a más de mil millones de personas, incluidos adultos, adolescentes y niños, y ha generado "datos sólidos que demuestran un perfil de seguridad favorable".

Novavax dijo a Reuters que los datos clínicos y la evidencia del mundo real de su vacuna COVID están disponibles para la FDA, los CDC, "junto con docenas de organismos reguladores de todo el mundo y expertos científicos y médicos en salud pública".

El secretario de salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., un veterano crítico de las vacunas, ha reducido significativamente las recomendaciones sobre la vacunación contra la COVID-19.

La agencia ha eliminado las directrices de vacunación rutinaria para niños, adolescentes y mujeres embarazadas sanos, y si bien autorizó las vacunas para todos los mayores de 65 años, limitó la elegibilidad en la población más joven a las personas con afecciones médicas subyacentes.