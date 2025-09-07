Las bolsas, BMV y BIVA, en máximos históricos

Las bolsas de valores de México cerraron la semana que terminó el viernes marcando nuevos máximos históricos en una jornada en la que dominaron los datos internacionales.

El índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ganó 1.02% a 60,479.76 puntos, en tanto que el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), subió 1.07% a 1,211.44 enteros.

Los indicadores avanzaron por cuarta ocasión en los últimos cinco días y con su segundo mejor ritmo en casi un mes.

Mientras que el IPC marcó su tercer máximo de la semana y rebasó por primera vez el psicológico de los 60,000 puntos, el FTSE-BIVA renovó su récord por primera vez desde febrero de 2024.

En la semana el IPC subió 3.02% y el FTSE-BIVA ganó 3.06 por ciento.

Apenas en la jornada del jueves el S&P/BMV IPC había alcanzado un máximo histórico en 59.867,62 unidades, tras el del martes de 59,747,88 unidades.

Con la ganancia semanal de 3.02%, la BMV ha ganado este año 22.15 por ciento. El IPC lleva cuatro máximos en el año y el FTSE-BIVA uno.

Dentro del IPC, las emisoras con el mejor rendimiento semanal fueron Industrias Peñoles (18.51%), Banco del Bajío (8.89%) y Grupo Bimbo (8.89%). Las de peor desempeño fueron José Cuervo (-2.88%) Coca-Cola FEMSA (-1.56%) y América Móvil (-1.51%).

Sin datos locales, las cotizaciones incorporaron el viernes que el empleo en Estados Unidos decepcionó lo esperado para agosto, por lo que impulsó las expectativas de recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

La atención sobre la estrategia comercial estadounidense no cesa, con el presidente Donald Trump apuntando a aranceles contra semiconductores y renovando su acuerdo con Japón.

Respecto de las negociaciones con México no ha habido actualizaciones; no obstante, parte del impulso de las cotizaciones de la semana provino de declaraciones de la presidenta, Claudia Sheinbaum, con optimismo al respecto de las conversaciones con Estados Unidos.

Gabriela Siller, directora de Análisis en Banco Base, dijo que “en México, el IPC de la BMV cerró la semana con una ganancia de 3.02%, siendo la mayor ganancia desde la última semana de abril”.

El viernes "el IPC se desligó del tono negativo de EU que lo llevó a alcanzar un nuevo máximo histórico. De las 36 principales emisoras que integran el índice, 28 registraron alzas respecto al viernes previo", dijo Enrique Covarrubias, director de Análisis de Actinver. (Con información de agencias)