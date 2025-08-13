Lectura 1:00 min
Bolsa mexicana retrocede tras dos jornadas consecutivas con ganancias
Al interior del índice S&P/BMV IPC la mayoría de los valores cayeron, liderados por Genomma Lab e Industrias Peñoles. La referencia accionaria acumula una mejora de 0.70% en lo que va de la semana.
Las bolsas de valores de México cerraron con pérdidas las negociaciones del miércoles. Los índices bursátiles locales bajaron tras dos sesiones consecutivas de avances, con los títulos de Genomma Lab y la minera Industrias Peñoles liderando las pérdidas.
El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, bajó 0.34% a 58,477.57 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), retrocedió 0.27% a 1,173.73.
Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con pérdidas. Los títulos de Genomma Lab lideraron los descensos, con 3.28% a 22.44 pesos, seguidos por los de la minera Industrias Peñoles, con una baja de 3.28% a 566.88 pesos.
Con esta caída, en lo que va de la semana, el S&P/BMV IPC acumula una ganancia de 0.70%, perfilando un segundo periodo consecutivo de avance. En lo que va del año, el principal índice bursátil de México acumula una mejora de poco más de 18 por ciento.