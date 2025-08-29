Bolsa mexicana negocia con pérdidas y perfila un cierre de semana negativo

Las bolsas de valores de México operan con pérdidas en la última jornada de la semana. Los índices accionarios locales caen, después de dos sesiones consecutivas de ganancias que la llevaron a aproximarse ayer al máximo histórico intradiario que alcanzó en mayo.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, perdía 0.37% 58,934.89 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), perdía 0.45% hasta 1,178.90 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores operan con pérdidas. Alsea lidera las pérdidas, con 1.86% menos a 54.31 pesos, seguida por la embotelladora Arca Continental, con 1.70% a 193.21 pesos y la minera Peñoles, que cede 1.56% a 608.22 pesos.

En las cifras, el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE, por sus siglas en inglés), la principal referencia de inflación para al Reserva Federal (Fed), subió 0.2% en julio y 2.6% interanual, ambos datos resultados en línea con las expectativas de los analistas.

Los inversionistas siguen atentos a los datos para sus proyecciones para el futuro de la tasa de interés en Estados Unidos. Mientras tanto, el índice S&P/BMV IPC perfila una caída semanal de alrededor de 0.60%. En el año, no obstante, la referencia avanza 19 por ciento.