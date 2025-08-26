Bolsa mexicana extiende las pérdidas tras su peor caída en tres meses

Las bolsas de valores de México cerraron con pérdidas las negociaciones de este martes. Los índices accionarios locales retrocedieron, extendiendo los descensos de su peor jornada en tres meses, mientras los inversionistas seguían las noticias sobre la Reserva Federal.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, bajó 0.62% a 58,132.40 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), retrocedió 0.72% hasta 1,163.77 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con pérdidas. Los títulos de la compañía de productos de consumo básico Kimberly-Clark encabezaron las pérdidas, con 4.23% menos a 34.38 pesos, seguidas de Grupo Carso, con 3.72% a 120.91.

La bolsa local cayó ayer después de haber anotado el viernes un nuevo máximo récord, con su tercera semana consecutiva de ganancias. Los inversionistas se mostraron cautelosos debido al despido Lisa Cook, gobernadora de la Fed, por parte del presidente Donald Trump.